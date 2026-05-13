"Gliniarze": streszczenie odcinka 1208

W świecie pełnym niebezpieczeństw i mrocznych sekretów, serial "Gliniarze" po raz kolejny udowodnił, że warszawskie ulice nie wybaczają żadnych błędów. W ostatnim odcinku śledczy zajęli się sprawą tajemniczego zaginięcia właściciela warsztatu samochodowego, którego odnaleziono dopiero następnego dnia po brutalnym pobiciu. Choć żona poszkodowanego od początku wskazywała na nieczyste zagrywki jego wspólnika, ten szybko wykluczył się z kręgu podejrzanych, przedstawiając policjantom solidne alibi. Adam i Olga stanęli przed trudnym zadaniem ustalenia, co dokładnie wydarzyło się podczas feralnej nocy i dlaczego mężczyzna w ogóle zniknął ze swojego otoczenia. Detektywi musieli głęboko przeanalizować powiązania zawodowe ofiary, szukając punktu styku między napaścią a prowadzonym przez niego biznesem. Czas sprawdzić, jakie nowe tajemnice wyjdą na jaw w nadchodzącej historii.

"Gliniarze" odc. 1208 - streszczenie

W 1208. odcinku policjanci odnajdują na obrzeżach podwarszawskiej wsi ciało młodego mężczyzny. Ofiara była aktywistą walczącym o ochronę terenów leśnych, co daje wiele możliwych motywów zbrodni. Detektywi Natalia i Kuba rozpoczynają pracę od sprawdzenia dawnej partnerki mężczyzny, która zmaga się z uzależnieniem od narkotyków. Badają także wątek dewelopera, który wcześniej groził ofierze w związku z jego działalnością. Dodatkowo funkcjonariusze starają się zrozumieć znaczenie zagadkowego listu przesłanego przez mieszkańców miejscowości. Szybko wychodzi na jaw, że sprawa ta kryje w sobie całą sieć niebezpiecznych, lokalnych powiązań.

"Gliniarze" odc. 1208 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób interesuje się codzienną pracą warszawskich detektywów i z zaciekawieniem czeka na każdą nową zagadkę. Chcąc zobaczyć, jak zespół poradzi sobie z tajemnicą śmierci aktywisty, warto sprawdzić harmonogram telewizyjny. Produkcja pojawia się na antenie regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco poznawać kolejne sprawy. Ta konkretna historia zostanie udostępniona do obejrzenia już niebawem. Premiera 1208. odcinka serialu „Gliniarze” odbędzie się 20 maja 2026 roku o godzinie 17:00 na kanale Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Ten serial to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi szybką akcję i historie kryminalne osadzone w polskich realiach. Każdego dnia przyglądamy się, jak śledczy mierzą się z mrocznym obliczem stolicy, próbując dopaść groźnych przestępców. Fabuła opiera się na realistycznych procedurach i konfliktach międzyludzkich, które dodają całości smaku. To produkcja, w której wysoka stawka i walka o sprawiedliwość są zawsze na pierwszym planie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)