"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1034

Wrocławscy policjanci w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" nie mieli ostatnio ani chwili wytchnienia, a wszystko zaczęło się od tajemniczego zniknięcia sześcioletniej Leny z zamkniętego domu. Garda i Górska podczas śledztwa odkryli na miejscu ślady krwi, które w połączeniu z tropem podjętym przez psa sugerowały, że ranna dziewczynka mogła zostać wywieziona samochodem. Choć podejrzenia początkowo padły na klientów ojca dziecka, śledczy szybko skoncentrowali się na jego kochance, Annie, która wcześniej otwarcie groziła matce dziewczynki. W tym samym czasie Dagmara dokonała osobistego odkrycia i trafiła na ślad niepokojącego cyklu tragedii, który był bezpośrednio związany z historią jej mieszkania. Takie nagromadzenie trudnych spraw sprawiło, że atmosfera na komendzie stała się wyjątkowo ciężka dla waszych ulubionych funkcjonariuszy. Czego zatem należy oczekiwać w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1034 - streszczenie

Jagiełło i Kujawińska zajmują się sprawą Kacpra, którego ciało znaleziono pod balkonem wynajętego apartamentu. Choć pierwsze poszlaki sugerują, że chłopak odebrał sobie życie, policjanci szybko dostrzegają na jego ciele rany cięte oraz inne dowody wskazujące na szamotaninę. W rzeczach osobistych denata funkcjonariusze trafiają na liścik od osoby podpisanej jako "W.", co prowadzi ich do koleżanki z klasy, Weseliny. W toku dochodzenia okazuje się, że Kacper brał udział w okrutnym zakładzie zainicjowanym przez Oliwię, mającym na celu ośmieszenie znajomej. W tym samym czasie policja prowadzi intensyne poszukiwania Chrzciciela, a głównym podejrzanym staje się Kowalicki. Mężczyzna może kierować się chęcią odwetu za krzywdę i śmierć swojej siostry.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1034 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani polskich produkcji kryminalnych z pewnością nie chcą przegapić kolejnego spotkania z wrocławskimi śledczymi. Nowe przygody policjantów są emitowane regularnie, co pozwala na bieżąco śledzić postępy w prowadzonych przez nich sprawach. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby poznać finał najnowszego dochodzenia. Premiera tego odcinka zaplanowana jest w telewizji na konkretny dzień i godzinę. Serial "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1034 zostanie wyemitowany 20 maja 2026 roku o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial zabiera nas do wrocławskiej komendy policji, gdzie grupa dochodzeniowa rozwiązuje skomplikowane zbrodnie. Pod czujnym okiem inspektora Kubisa policjanci pracują nad sprawami morderstw, porwań i napadów, korzystając z nowoczesnych metod śledczych. Produkcja skupia się na codziennych wyzwaniach kilku zespołów, które muszą wykazać się sprytem, by schwytać sprawców. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi realistyczne historie kryminalne osadzone w polskich realiach. W serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)