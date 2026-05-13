Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego budzi skrajne emocje. Wypracowanie spędza uczniom sen z powiek!

Egzamin z angielskiego rozpoczęty. 110 minut na rozwiązanie zadań

Punktualnie o godz. 9:00 ósmoklasiści otrzymali arkusze CKE z języka angielskiego. To jeden z egzaminów z języka nowożytnego i zdecydowanie najpopularniejszy wybór – w 2026 roku wybrało go ponad 98 procent uczniów. Pozostali zdecydowali się na niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski.

Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mają 110 minut.

Z czego składa się egzamin ósmoklasisty z angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego sprawdza przede wszystkim praktyczne umiejętności językowe. W arkuszu znajdują się:

zadania na słuchanie – krótkie nagrania i pytania do nich,

zadania na czytanie ze zrozumieniem – teksty i testy wyboru,

zadania leksykalno‑gramatyczne – uzupełnianie luk, transformacje zdań,

wypracowanie – najważniejszy i najbardziej stresujący element egzaminu.

To właśnie wypracowanie budzi największe emocje. Uczniowie muszą napisać tekst na wskazany temat, zgodnie z poleceniem i wymaganiami formalnymi. Liczy się poprawność językowa, bogactwo słownictwa i spójność wypowiedzi.

Jakie były tematy wypracowania z angielskiego na E8?

Na ten moment nie ma jeszcze żadnych potwierdzonych informacji o pytaniach ani o temacie wypracowania. Pierwsze przecieki i komentarze pojawią się, gdy uczniowie zaczną dzielić się wrażeniami w mediach społecznościowych. Wtedy dowiemy się, czy temat był łatwy, czy może zaskoczył ósmoklasistów.

Arkusze CKE i rozwiązania opublikujemy wczesnym popołudniem

Wczesnym popołudniem na naszej stronie pojawią się pełne arkusze CKE z języka angielskiego oraz proponowane odpowiedzi. Będzie można sprawdzić, jak poszedł egzamin i czy wypracowanie spełniało wymagania.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

Warto przypomnieć, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły podstawowej, ale mają kluczowe znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich. To właśnie punkty z egzaminów decydują o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonego liceum lub technikum.

Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.

