"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3379

W serialu "Barwy szczęścia" ostatnie wydarzenia mocno namieszały w codzienności bohaterów, zmuszając ich do konfrontacji z bolesną rzeczywistością. Marcin po odwiezieniu Renaty do ośrodka leczenia uzależnień sam poniósł surowe konsekwencje, gdy Rawicz wydał go prokuraturze w zamian za złagodzenie wyroku, co doprowadziło do degradacji Kodura. Spore zamieszanie wywołała również Lucyna, która nie tylko naciskała na Agatę i Ignacego w kwestii zakupu mieszkania od Wilka, ale też podpadła Asi przez obronę Emila w sprawie z ukrytymi fajerwerkami. Atmosfera zagęściła się także u Oliwki i Tomka, u których długie ciche dni zakończyły się bolesnym wyznaniem Kępskiego o jego niesłabnącym uczuciu do Grażyny. Zrozpaczona Zbrowska po usłyszeniu tych słów zaczęła pakować swoje rzeczy i przygotowywać się do wyprowadzki. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Barwy szczęścia" odc. 3379 - streszczenie

Rodzina Marczaków planuje spędzić sylwestrowy wieczór u Jaworskich, grając w brydża, a w spotkaniu bierze udział także Rawiczowa. Podczas towarzyskiej wizyty Małgorzata bacznie przygląda się swojemu mężowi, chcąc zapobiec jego zbyt bliskim kontaktom z Wandą. W tym samym czasie Oliwka dzieli noc z Madzią, która stara się nakłonić koleżankę do podjęcia profesjonalnej terapii. Justin decyduje się na szczerą rozmowę z Kępskim, tłumacząc mu, że trudności w jego relacji ze Zbrowską wcale nie były spowodowane zachowaniem jego matki. Tymczasem Marcin podejmuje nowe wyzwania zawodowe jako dzielnicowy, a w obowiązkach towarzyszy mu praktykantka Daria. W trakcie służby mężczyzna zatrzymuje Emila, co skutkuje nagłym i nieoczekiwanym spotkaniem z Natalią.

"Barwy szczęścia" odc. 3379 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu wielbicieli polskiej twórczości serialowej z niecierpliwością czeka na kolejne przygody znanych i lubianych postaci. Produkcja ta od dawna jest stałym elementem wieczornego programu, gromadząc przed odbiornikami całe rodziny. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców osiedla, warto zarezerwować czas w połowie maja. "Barwy szczęścia" w odcinku 3379 będzie można obejrzeć 13 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Ta popularna telenowela gości w polskich domach już od 2007 roku, przybliżając codzienne zmagania mieszkańców ulicy Zacisznej. Losy rodzin takich jak Zwoleńscy czy Pyrkowie pokazują uniwersalne problemy, od sercowych rozterek po trudne życiowe wybory, z którymi łatwo się utożsamić. Scenariusz oparty na bliskich każdemu tematach sprawia, że serial wciąż utrzymuje wysoką popularność. W stałym zespole aktorskim znajduje się wielu utalentowanych artystów, którzy nadają tej historii wyjątkowy charakter. W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)