"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3379

W serialu "Barwy szczęścia" ostatnie wydarzenia mocno namieszały w codzienności bohaterów, zmuszając ich do konfrontacji z bolesną rzeczywistością. Marcin po odwiezieniu Renaty do ośrodka leczenia uzależnień sam poniósł surowe konsekwencje, gdy Rawicz wydał go prokuraturze w zamian za złagodzenie wyroku, co doprowadziło do degradacji Kodura. Spore zamieszanie wywołała również Lucyna, która nie tylko naciskała na Agatę i Ignacego w kwestii zakupu mieszkania od Wilka, ale też podpadła Asi przez obronę Emila w sprawie z ukrytymi fajerwerkami. Atmosfera zagęściła się także u Oliwki i Tomka, u których długie ciche dni zakończyły się bolesnym wyznaniem Kępskiego o jego niesłabnącym uczuciu do Grażyny. Zrozpaczona Zbrowska po usłyszeniu tych słów zaczęła pakować swoje rzeczy i przygotowywać się do wyprowadzki. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Barwy szczęścia" odc. 3379 - streszczenie
Rodzina Marczaków planuje spędzić sylwestrowy wieczór u Jaworskich, grając w brydża, a w spotkaniu bierze udział także Rawiczowa. Podczas towarzyskiej wizyty Małgorzata bacznie przygląda się swojemu mężowi, chcąc zapobiec jego zbyt bliskim kontaktom z Wandą. W tym samym czasie Oliwka dzieli noc z Madzią, która stara się nakłonić koleżankę do podjęcia profesjonalnej terapii. Justin decyduje się na szczerą rozmowę z Kępskim, tłumacząc mu, że trudności w jego relacji ze Zbrowską wcale nie były spowodowane zachowaniem jego matki. Tymczasem Marcin podejmuje nowe wyzwania zawodowe jako dzielnicowy, a w obowiązkach towarzyszy mu praktykantka Daria. W trakcie służby mężczyzna zatrzymuje Emila, co skutkuje nagłym i nieoczekiwanym spotkaniem z Natalią.
"Barwy szczęścia" odc. 3379 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu wielbicieli polskiej twórczości serialowej z niecierpliwością czeka na kolejne przygody znanych i lubianych postaci. Produkcja ta od dawna jest stałym elementem wieczornego programu, gromadząc przed odbiornikami całe rodziny. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców osiedla, warto zarezerwować czas w połowie maja. "Barwy szczęścia" w odcinku 3379 będzie można obejrzeć 13 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na kanale TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Ta popularna telenowela gości w polskich domach już od 2007 roku, przybliżając codzienne zmagania mieszkańców ulicy Zacisznej. Losy rodzin takich jak Zwoleńscy czy Pyrkowie pokazują uniwersalne problemy, od sercowych rozterek po trudne życiowe wybory, z którymi łatwo się utożsamić. Scenariusz oparty na bliskich każdemu tematach sprawia, że serial wciąż utrzymuje wysoką popularność. W stałym zespole aktorskim znajduje się wielu utalentowanych artystów, którzy nadają tej historii wyjątkowy charakter. W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)