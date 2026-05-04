"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3376

Ostatnie dni u znanych i lubianych bohaterów TVP2 upłynęły pod znakiem przedświątecznej krzątaniny, choć w serialu "Barwy szczęścia" spokój był jedynie pozorny. Próba pogodzenia Aleksa z Romeem przy wspólnym dekorowaniu choinki zakończyła się fiaskiem, ponieważ chłopak niespodziewanie zniknął z domu i wrócił dopiero w nocy pod wpływem alkoholu. W tym samym czasie Wiktor przejrzał nagrania z monitoringu, co pozwoliło mu odkryć sekretne randki młodego Włocha z Ewą w skateshopie i doprowadziło do ostrej reprymendy. Niemałe zamieszanie wywołał też Kępski, który zaprosił matkę na wigilię, co błyskawicznie stało się głównym powodem kłótni z Oliwką. U Pyrków zjawienie się Stasia zbiegło się w czasie z jego pierwszym spotkaniem z Lucyną, która natarczywie namawiała Agatę oraz Ignacego na zakup mieszkania na nowym osiedlu. Pozostaje zatem pytanie, jakie skutki przyniosą te wszystkie nagłe spięcia w kolejnej odsłonie serialu.

"Barwy szczęścia" odc. 3376 - streszczenie

Aldona bardzo przeżywa stan syna, gdy Aleks wraca do domu pod wpływem alkoholu. Chłopak przyznaje się matce do rozstania z Wendy, która postanowiła zakończyć ich relację. Tymczasem w sklepie Borys ulega namowom pana Bogumiła i przekazuje mu niesprawdzone przez specjalistę suszone grzyby. W atmosferze zbliżających się świąt Romeo wręcza Ewie prawdziwy pierścionek zaręczynowy, nie wiedząc, że Elżbieta wciąż próbuje zniechęcić wnuczkę do tego związku. Rodzina Pyrków musi poradzić sobie z nagłą nieobecnością Lucyny, przez co to młodzi domownicy przejmują obowiązki związane z przygotowaniami do wigilii. Dodatkowo Asia i Hubert czują irytację, kiedy dowiadują się, że Daniel przesunął swój szpitalny dyżur, aby spędzić święta z bliskimi.

"Barwy szczęścia" odc. 3376 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów postaci mieszkających na Zacisznej oraz osiedlu Pod Sosnami. Scenarzyści przygotowali na ten wieczór kilka wątków, które rozwijają znane od dawna historie rodzinne. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby przekonać się, jak zakończą się przygotowania do wigilii w domu Pyrków. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 8 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel, która od lat przyciąga przed ekrany osoby spragnione życiowych opowieści. Śledzimy w niej perypetie kilku rodów, które zmagają się z trudnymi wyborami, codziennymi kłopotami i radościami. Fabuła skupia się na relacjach międzyludzkich, pokazując, jak silne potrafią być więzi rodzinne w obliczu różnych kryzysów. Luźna atmosfera i autentyczność sprawiają, że każdy może odnaleźć w tych bohaterach cząstkę siebie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)