"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3371

W ostatnim odcinku serialu "Barwy szczęścia" domowa atmosfera była daleka od ideału, mimo zbliżających się wielkimi krokami świąt. Lucyna przeprosiła Asię za zaproszenie Daniela na wigilię, lecz między kobietami wciąż iskrzyło, zwłaszcza gdy doszło do kolejnego sporu z Emilem o zakup broni dla jego ojca. W tym samym czasie Kornel zaproponował Sokalskiemu prowadzenie podcastu, a unieruchomiony Jaworski ponownie zmagał się z dotkliwym bólem kręgosłupa. Krystyna zszokowała bliskich swoimi finansowymi sukcesami w świecie gier online, natomiast Romeo, drżąc przed przyjazdem Aleksa, namówił Ewę na wspólną, sekretną randkę. Spokój ostatecznie zburzyła Elżbieta, która odkryła, że jej wnuczka wysłała ukochanemu odważne zdjęcie i natychmiast ją za to ostro upomniała. Zobaczmy zatem, co przyniosą następne dni u mieszkańców serialu.

"Barwy szczęścia" odc. 3371 - streszczenie

Kasia wraca z Mariuszem z bardzo udanego, romantycznego wyjazdu, jednak jej dobry nastrój błyskawicznie pryska, gdy widzi naganne zachowanie Ksawerego. W tym samym czasie w Brzezinach Janka wpada w poważne tarapaty, ponieważ jej samochód odmawia posłuszeństwa w drodze do szpitala, w którym przebywa jej ojciec. Z pomocą kobiecie przychodzi Karpiuk, który ratuje ją z kłopotliwej sytuacji na drodze. Darek przygotowuje się do wyprowadzki do Portugalii i proponuje Kajtkowi, aby ten zajął jego dotychczasowe mieszkanie. Tymczasem u Pyrków dochodzi do groźnej awarii, która kończy się zalaniem domu, co wywołuje spore zamieszanie. Sytuację domowników pogarsza Lucyna, która bez żadnych skrupułów wytyka rodzinie zaniedbania i bardzo zły stan techniczny budynku.

"Barwy szczęścia" odc. 3371 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątków związanych z problemami u Pyrków oraz nowymi planami Darka. Serial od lat utrzymuje stałą porę emisji, co pozwala łatwo zaplanować wieczór z ulubioną produkcją przed telewizorem. Warto śledzić losy bohaterów na bieżąco, aby wiedzieć, jak potoczą się ich dalsze relacje sąsiedzkie i rodzinne. Najnowszy, 3371 odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany 1 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jedna z najpopularniejszych polskich produkcji obyczajowych, która już od 2007 roku przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów. Akcja skupia się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami, gdzie codzienne życie obfituje w miłosne wzloty, rodzinne kłopoty i trudne wybory. Śledzimy tu losy takich rodzin jak Pyrkowie, Marczakowie czy Zwoleńscy, którzy mierzą się z problemami znanymi każdemu z nas. To opowieść o tym, że po każdej burzy w końcu wychodzi słońce, a wsparcie bliskich jest w życiu najważniejsze. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)