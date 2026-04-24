"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 859

W serialu "Akacjowa 38" ostatnio działo się naprawdę sporo, a skomplikowane intrygi ponownie mocno namieszały w codziennym życiu mieszkańców. Ursula z premedytacją sfałszowała list Diega do Blanki i czytała jego fragmenty sąsiadom, aby wywołać przekonanie o rzekomym wsparciu mężczyzny dla robotników oraz jego stałym kontakcie z ukochaną. To wyrachowane zachowanie wzbudziło powszechne oburzenie, co ostatecznie skłoniło Leonor do podjęcia drastycznej decyzji o wyrzuceniu Blanki ze swojego domu. Na ulicach zapanował natomiast chaos, ponieważ strajkujący robotnicy zaczęli bezlitośnie zabijać deskami okna wszystkich wciąż działających zakładów. W tym samym czasie Carvajal stanowczo domagał się, aby pułkownik Valverde bez żadnych przerw kontynuował swoją dotychczasową misję. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 859 - streszczenie
Samuel prowadzi poważną rozmowę z Ursulą, podczas której zwraca uwagę na rosnące ryzyko czyhające na Diega. Sugeruje on, że jego rywal mógłby przypadkowo zginąć w wyniku toczących się na ulicach gwałtownych zamieszek. Sytuacja w mieście staje się coraz bardziej dramatyczna, a niezadowolenie robotników przybiera na sile z każdą chwilą. Dochodzi do groźnego incydentu, w którym okno w domu pułkownika zostaje wybite kamieniem rzuconym przez nieznanego sprawcę. W międzyczasie Susana wysuwa odważne podejrzenia wobec Inigo oraz Flory, posądzając ich o dostarczenie strajkującym narzędzi do zabezpieczania lokalnych punktów usługowych. Równolegle pułkownik Valverde wraz z Felipe przygotowują się do wzięcia udziału w uroczystości zaślubin Silvii Reyes i generała Zavali.
"Akacjowa 38" odc. 859 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Miłośnicy hiszpańskich opowieści z niecierpliwością czekają na moment, w którym dowiedzą się, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców Madrytu. Nowe przygody postaci z kamienicy są prezentowane regularnie, co pozwala na bieżąco analizować wszystkie skomplikowane intrygi. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia tej wyjątkowej społeczności. Premiera tego epizodu została zaplanowana na konkretny dzień w ramówce ogólnopolskiej stacji publicznej. Odcinek 859 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 1 maja 2026 o godzinie 18:55 na kanale TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to znakomita propozycja dla każdego, kto lubi przenosić się w czasie do urokliwego, choć pełnego tajemnic Madrytu z początku ubiegłego stulecia. Produkcja ta pozwala podejrzeć codzienne życie przedstawicieli różnych klas społecznych, których ścieżki krzyżują się w murach jednej kamienicy. Serial przyciąga przed ekrany nie tylko wciągającą fabułą, ale też pięknymi kostiumami i klimatem starej Hiszpanii. To opowieść o marzeniach, trudnych wyborach i pragnieniach, które często muszą pozostać w ukryciu przed sąsiadami. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)