"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 859

W serialu "Akacjowa 38" ostatnio działo się naprawdę sporo, a skomplikowane intrygi ponownie mocno namieszały w codziennym życiu mieszkańców. Ursula z premedytacją sfałszowała list Diega do Blanki i czytała jego fragmenty sąsiadom, aby wywołać przekonanie o rzekomym wsparciu mężczyzny dla robotników oraz jego stałym kontakcie z ukochaną. To wyrachowane zachowanie wzbudziło powszechne oburzenie, co ostatecznie skłoniło Leonor do podjęcia drastycznej decyzji o wyrzuceniu Blanki ze swojego domu. Na ulicach zapanował natomiast chaos, ponieważ strajkujący robotnicy zaczęli bezlitośnie zabijać deskami okna wszystkich wciąż działających zakładów. W tym samym czasie Carvajal stanowczo domagał się, aby pułkownik Valverde bez żadnych przerw kontynuował swoją dotychczasową misję. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 859 - streszczenie

Samuel prowadzi poważną rozmowę z Ursulą, podczas której zwraca uwagę na rosnące ryzyko czyhające na Diega. Sugeruje on, że jego rywal mógłby przypadkowo zginąć w wyniku toczących się na ulicach gwałtownych zamieszek. Sytuacja w mieście staje się coraz bardziej dramatyczna, a niezadowolenie robotników przybiera na sile z każdą chwilą. Dochodzi do groźnego incydentu, w którym okno w domu pułkownika zostaje wybite kamieniem rzuconym przez nieznanego sprawcę. W międzyczasie Susana wysuwa odważne podejrzenia wobec Inigo oraz Flory, posądzając ich o dostarczenie strajkującym narzędzi do zabezpieczania lokalnych punktów usługowych. Równolegle pułkownik Valverde wraz z Felipe przygotowują się do wzięcia udziału w uroczystości zaślubin Silvii Reyes i generała Zavali.

"Akacjowa 38" odc. 859 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy hiszpańskich opowieści z niecierpliwością czekają na moment, w którym dowiedzą się, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców Madrytu. Nowe przygody postaci z kamienicy są prezentowane regularnie, co pozwala na bieżąco analizować wszystkie skomplikowane intrygi. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia tej wyjątkowej społeczności. Premiera tego epizodu została zaplanowana na konkretny dzień w ramówce ogólnopolskiej stacji publicznej. Odcinek 859 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 1 maja 2026 o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to znakomita propozycja dla każdego, kto lubi przenosić się w czasie do urokliwego, choć pełnego tajemnic Madrytu z początku ubiegłego stulecia. Produkcja ta pozwala podejrzeć codzienne życie przedstawicieli różnych klas społecznych, których ścieżki krzyżują się w murach jednej kamienicy. Serial przyciąga przed ekrany nie tylko wciągającą fabułą, ale też pięknymi kostiumami i klimatem starej Hiszpanii. To opowieść o marzeniach, trudnych wyborach i pragnieniach, które często muszą pozostać w ukryciu przed sąsiadami. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)