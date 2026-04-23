"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3370

Ostatnie wydarzenia u mieszkańców osiedla przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, a serial "Barwy szczęścia" skupił się na trudnych rodzinnych dylematach. Jaworski przeżył prawdziwe chwile grozy, gdy zamknięta w domu Krystyna wezwała straż pożarną, co skłoniło go do bolesnych rozważań o oddaniu żony do specjalistycznego ośrodka. W tym samym czasie Ewa z zapałem szukała idealnej kreacji na studniówkę, natomiast w sklepie Grzelaków pojawił się nowy, intrygujący klient. Spore zamieszanie wywołało też odkrycie zniszczonych dokumentów Joanny, choć Lucynie udało się szybko odzyskać zaufanie wnuka dzięki świątecznemu zaproszeniu dla Daniela. Na domiar wszystkiego Emil po obejrzeniu kolejnego wywiadu w sieci zupełnie zmienił zdanie o swoim ojcu i zaczął traktować go jak prawdziwego bohatera. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Barwy szczęścia" odc. 3370 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Lucyna postanawia przeprosić Asię za zaproszenie Daniela na wigilię, jednak ich relacja wciąż pozostaje napięta. Starsza kobieta wchodzi także w konflikt z Emilem, odmawiając mu zakupu broni dla jego ojca jako świątecznego upominku. Tymczasem Kornel widzi potencjał w Sokalskim i wychodzi do niego z propozycją stałej współpracy przy nagrywaniu podcastu. Problemy zdrowotne nie opuszczają Jaworskiego, który przez silny ból kręgosłupa zostaje całkowicie unieruchomiony. Z kolei Krystyna zaskakuje swoją rodzinę nowym zajęciem, jakim jest zarabianie pieniędzy dzięki graniu w gry online. Wątek miłosny młodszych bohaterów komplikuje się przez obawy Romea przed przyjazdem Aleksa oraz jego planami na potajemną randkę z Ewą. Wszystko wychodzi na jaw, gdy Elżbieta odkrywa odważne zdjęcie wysłane przez wnuczkę do ukochanego i decyduje się na ostrą reprymendę.

"Barwy szczęścia" odc. 3370 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z zainteresowaniem obserwuje codzienne perypetie znanych z ekranu postaci i z niecierpliwością wyczekuje każdego kolejnego spotkania z nimi. Serialowe historie potrafią wciągnąć, zwłaszcza gdy dotyczą spraw bliskich każdemu człowiekowi. Warto zatem sprawdzić, co tym razem przygotowali scenarzyści i zaplanować sobie wolny czas na seans. Produkcja jest emitowana regularnie na antenie stacji publicznej. Premiera 3370. odcinka „Barw szczęścia” odbędzie się w czwartek 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:05 w TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to produkcja, która od wielu lat towarzyszy nam w codziennym odpoczynku i stała się niemal stałym elementem wieczornego programu. Serial zyskał ogromną sympatię dzięki temu, że pokazuje życie zwykłych ludzi, z którymi łatwo jest nam się utożsamić. Obserwujemy losy rodzin Marczaków czy Zwoleńskich, przeżywając wspólnie ich wzloty oraz trudniejsze momenty. To jedna z tych opowieści, które mimo upływu czasu wciąż potrafią przyciągnąć przed telewizory rzesze Polaków. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)