"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 858

Wciągające losy mieszkańców madryckiej kamienicy w serialu "Akacjowa 38" po raz kolejny przybrały mroczniejszy obrót, kiedy to Samuel wyładował swoją narastającą frustrację na strajkującym robotniku. Mężczyzna argumentował swoją agresję chęcią obrony ojca, który poczuł jedynie ogromne rozczarowanie zachowaniem syna, natomiast Blanca dostrzegła nienawiść w oczach męża i zaczęła poważnie obawiać się o bezpieczeństwo swojego dziecka. Na szczęście w okolicy nie zabrakło też radosnych momentów, ponieważ Martin poprosił Servanda, aby ten został świadkiem na jego ponownym ślubie z ukochaną Casildą. Do tych miłych przygotowań dołączyła Susana, która obiecała bezinteresownie podarować pannie młodej zupełnie nową suknię ślubną na tę wyjątkową okazję. Atmosfera zagęściła się jednak w wątku Artura, którego śmiała propozycja wspólnej ucieczki została ostatecznie odrzucona przez Silvię. Czas zatem sprawdzić, co przyniosą kolejne dni w tej burzliwej historii.

"Akacjowa 38" odc. 858 - streszczenie

Ursula decyduje się na perfidne oszustwo i fałszuje list, który rzekomo napisał Diego do Blanki. Kobieta odczytuje fragmenty tej korespondencji sąsiadom, starając się ich przekonać, że mężczyzna popiera strajkujących robotników i wciąż potajemnie kontaktuje się z ukochaną. Jej słowa budzą powszechne oburzenie wśród mieszkańców kamienicy. Pod wpływem tych rewelacji Leonor traci cierpliwość i postanawia wyprosić Blancę ze swojego mieszkania. W tym samym czasie napięcie w mieście rośnie, a robotnicy zaczynają zabijać deskami okna w działających jeszcze zakładach. Jednocześnie Carvajal wywiera naciski na pułkownika Valverde, domagając się, aby ten nie przerywał powierzonej mu misji.

"Akacjowa 38" odc. 858 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla osób zainteresowanych losami mieszkańców madryckiej kamienicy mamy konkretne informacje o nadchodzącej emisji. Serial jest stałym punktem w programie telewizyjnym i regularnie gromadzi przed ekranami liczną grupę odbiorców. Warto zaplanować wolny czas tak, aby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów. Najnowszy epizod pojawi się w ramówce już 30 kwietnia 2026 roku. Emisja została zaplanowana na kanale TVP1 o godzinie 18:55.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, która przenosi nas do słonecznego Madrytu z początków ubiegłego stulecia. W tej produkcji znajdziecie wszystko to, co najlepsze w serialach kostiumowych – piękne stroje, rodzinne tajemnice i skomplikowane relacje międzyludzkie. Losy lokatorów kamienicy przy tytułowej ulicy pokazują, że niezależnie od statusu społecznego, każdy zmaga się z podobnymi pragnieniami i dylematami. To idealna propozycja na popołudniowy relaks przy historii pełnej nieoczekiwanych zwrotów w scenariuszu. W obsadzie serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)