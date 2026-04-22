"Na dobre i na złe": streszczenie odcinka 991

Leśna Góra kolejny raz stała się centrum dramatycznych wydarzeń w serialu "Na dobre i na złe", gdy personel musiał zmierzyć się z wyjątkowo trudnymi przypadkami medycznymi. Stan matki czworaczków uległ nagłemu pogorszeniu, co zmusiło lekarzy do przeprowadzenia natychmiastowego cesarskiego cięcia, podczas którego Blanka brała udział w wyczerpującej walce o życie pacjentki. W tym samym czasie na SOR trafiła nastolatka z uszkodzoną tętnicą po upadku ze schodów, a doktor Tomaszek szybko odkrył, że pacjentka chorowała również na padaczkę. Prywatne zawirowania nie ominęły Glorii, która ostatecznie zakończyła swój związek z Begerem i zataiła fakt spędzenia nocy u boku Zawady. Maria natomiast spróbowała wrócić do pracy po napaści seksualnej i chociaż dzielnie udawała, że wszystko było w porządku, w rzeczywistości znajdowała się na skraju załamania psychicznego. Biorąc pod uwagę tak gęstą atmosferę panującą w murach szpitala, warto sprawdzić, co przyniosą następne dni w Leśnej Górze.

"Na dobre i na złe" odc. 991 - streszczenie

Na Szpitalny Oddział Ratunkowy trafia popularna wokalistka, która straciła przytomność po intensywnym dniu w studiu nagraniowym i niefortunnie rozbiła sobie głowę. Oliwia zajmuje się opatrywaniem urazu pacjentki, jednak szybko orientuje się, że przyczyna zasłabnięcia jest znacznie poważniejsza, niż początkowo sądzono. Lekarka diagnozuje u artystki chorobę autoimmunologiczną i przy okazji odkrywa pilnie strzeżony przez nią sekret. W tym samym czasie doktorzy Tomaszek i Borys zajmują się nastolatkiem, który został dotkliwie pobity przez rówieśnika. Wyniki badań chłopca okazują się zaskakujące, ponieważ lekarze wykrywają pękniętą śledzionę oraz objawy szkorbutu. Z kolei doktor Jacyno musi zmierzyć się z nadopiekuńczością matki, która bez porozumienia z nim wysłała jego aplikację do prestiżowego ośrodka medycznego w Stanach Zjednoczonych. Iga natomiast zmaga się z narastającymi trudnościami w mówieniu oraz strachem o Klemi, której grozi kara za działania zaplanowane przez Igora.

"Na dobre i na złe" odc. 991 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów personelu z Leśnej Góry to dla wielu osób stały punkt tygodnia, a nadchodzący odcinek zapowiada się na istotny element obecnego sezonu. Aby nie przegapić żadnego z opisanych wątków medycznych i osobistych, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w godzinach wieczornych. Produkcja od lat zajmuje to samo miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany liczne grono odbiorców zainteresowanych losami swoich ulubieńców. Premiera 991. odcinka serialu "Na dobre i na złe" odbędzie się w środę, 29 kwietnia 2026 roku, na antenie TVP2 o godzinie 20:55.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

Szpital w Leśnej Górze to miejsce, gdzie od lat splatają się zawodowe sukcesy i porażki z prywatnymi dylematami personelu medycznego. Fani cenią ten tytuł przede wszystkim za autentyczność w pokazywaniu pracy lekarzy oraz odważne podejmowanie trudnych tematów etycznych. Przez lata przez oddziały przewinęło się wielu barwnych bohaterów, którzy na stałe zapisali się w pamięci odbiorców. To produkcja, która mimo upływu czasu wciąż potrafi zaskoczyć świeżym podejściem do gatunku dramatu medycznego. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)

Aldona Jankowska (jako Wanda)

Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)

Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)

Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)

Mateusz Janicki (jako Rafał)

Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)

Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)

Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)