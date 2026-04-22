"Na dobre i na złe": streszczenie odcinka 991

Leśna Góra kolejny raz stała się centrum dramatycznych wydarzeń w serialu "Na dobre i na złe", gdy personel musiał zmierzyć się z wyjątkowo trudnymi przypadkami medycznymi. Stan matki czworaczków uległ nagłemu pogorszeniu, co zmusiło lekarzy do przeprowadzenia natychmiastowego cesarskiego cięcia, podczas którego Blanka brała udział w wyczerpującej walce o życie pacjentki. W tym samym czasie na SOR trafiła nastolatka z uszkodzoną tętnicą po upadku ze schodów, a doktor Tomaszek szybko odkrył, że pacjentka chorowała również na padaczkę. Prywatne zawirowania nie ominęły Glorii, która ostatecznie zakończyła swój związek z Begerem i zataiła fakt spędzenia nocy u boku Zawady. Maria natomiast spróbowała wrócić do pracy po napaści seksualnej i chociaż dzielnie udawała, że wszystko było w porządku, w rzeczywistości znajdowała się na skraju załamania psychicznego. Biorąc pod uwagę tak gęstą atmosferę panującą w murach szpitala, warto sprawdzić, co przyniosą następne dni w Leśnej Górze.
"Na dobre i na złe" odc. 991 - streszczenie
Na Szpitalny Oddział Ratunkowy trafia popularna wokalistka, która straciła przytomność po intensywnym dniu w studiu nagraniowym i niefortunnie rozbiła sobie głowę. Oliwia zajmuje się opatrywaniem urazu pacjentki, jednak szybko orientuje się, że przyczyna zasłabnięcia jest znacznie poważniejsza, niż początkowo sądzono. Lekarka diagnozuje u artystki chorobę autoimmunologiczną i przy okazji odkrywa pilnie strzeżony przez nią sekret. W tym samym czasie doktorzy Tomaszek i Borys zajmują się nastolatkiem, który został dotkliwie pobity przez rówieśnika. Wyniki badań chłopca okazują się zaskakujące, ponieważ lekarze wykrywają pękniętą śledzionę oraz objawy szkorbutu. Z kolei doktor Jacyno musi zmierzyć się z nadopiekuńczością matki, która bez porozumienia z nim wysłała jego aplikację do prestiżowego ośrodka medycznego w Stanach Zjednoczonych. Iga natomiast zmaga się z narastającymi trudnościami w mówieniu oraz strachem o Klemi, której grozi kara za działania zaplanowane przez Igora.
"Na dobre i na złe" odc. 991 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Śledzenie losów personelu z Leśnej Góry to dla wielu osób stały punkt tygodnia, a nadchodzący odcinek zapowiada się na istotny element obecnego sezonu. Aby nie przegapić żadnego z opisanych wątków medycznych i osobistych, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w godzinach wieczornych. Produkcja od lat zajmuje to samo miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany liczne grono odbiorców zainteresowanych losami swoich ulubieńców. Premiera 991. odcinka serialu "Na dobre i na złe" odbędzie się w środę, 29 kwietnia 2026 roku, na antenie TVP2 o godzinie 20:55.
"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada
Szpital w Leśnej Górze to miejsce, gdzie od lat splatają się zawodowe sukcesy i porażki z prywatnymi dylematami personelu medycznego. Fani cenią ten tytuł przede wszystkim za autentyczność w pokazywaniu pracy lekarzy oraz odważne podejmowanie trudnych tematów etycznych. Przez lata przez oddziały przewinęło się wielu barwnych bohaterów, którzy na stałe zapisali się w pamięci odbiorców. To produkcja, która mimo upływu czasu wciąż potrafi zaskoczyć świeżym podejściem do gatunku dramatu medycznego. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)
- Aldona Jankowska (jako Wanda)
- Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)
- Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)
- Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)
- Mateusz Janicki (jako Rafał)
- Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)
- Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)
- Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)