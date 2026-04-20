"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3367

Ostatnie wydarzenia w serialu "Barwy szczęścia" upłynęły pod znakiem trudnych konfrontacji oraz nagłych wyjazdów, które mocno namieszały w codzienności bohaterów. Łukasz próbował porozmawiać z Ksawerym o e-papierosie znalezionym w mieszkaniu Kasi, jednak chłopak stanowczo zaprzeczył, by miał z tym cokolwiek wspólnego. Sadowski szybko odnalazł mężczyznę sprzedającego takie urządzenia nieletnim w okolicy, co ostatecznie skończyło się bójką. Weronika początkowo cieszyła się z nominacji za tekst o uzależnieniach od opioidów, ale rozmowa z Kornelem skutecznie ostudziła jej entuzjazm. Tymczasem Dominika miała pretensje do Renaty o zamknięty lokal, lecz ostatecznie postanowiła towarzyszyć Mateuszowi w drodze na turniej szachowy i ponownie zostawiła Feel Good pod opieką wspólniczki. Czego zatem można spodziewać się po tych wszystkich zawirowaniach?

"Barwy szczęścia" odc. 3367 - streszczenie

Romeo zaczyna się poważnie niepokoić, gdy zauważa, że Ewa przestała nosić pierścionek, który od niego otrzymała. Relacje między Łukaszem a Ksawerym stają się coraz chłodniejsze, co doprowadza Sadowskiego do ostateczności i decyzji o śledzeniu własnego syna. Dodatkowo narasta spór między Łukaszem a Celiną, która próbuje przekonać go, że zachowanie chłopca to jedynie naturalny bunt związany z wiekiem dorastania. W domu Grzelaków trwają przygotowania do zmian w biznesie, ponieważ Aldona i Borys chcą wprowadzić do oferty swojego sklepu grzyby. Grzelakowa wykazuje się dużą determinacją i postanawia zdobyć oficjalne uprawnienia grzyboznawcy, by wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Tymczasem Rawiczowa nie odpuszcza w sprawach majątkowych i wywiera silną presję na Jaworskiego, chcąc, aby sprzedał on swoje mieszkanie Natalii.

"Barwy szczęścia" odc. 3367 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Najnowsze perypetie mieszkańców osiedla Pod Sosnami będzie można śledzić już pod koniec kwietnia. Produkcja jest emitowana regularnie, dzięki czemu fani mogą na bieżąco poznawać dalsze losy swoich ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie czas w poniedziałkowy wieczór, aby zobaczyć, jak rozwiną się konflikty między bohaterami. Odcinek numer 3367 zostanie wyemitowany 27 kwietnia 2026 roku na antenie TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to opowieść o zwykłych ludziach, których życie często splata się w najmniej oczekiwanych momentach. Od lat obserwujemy losy rodzin mieszkających przy ulicy Zacisznej, dzieląc z nimi codzienne problemy, sukcesy oraz życiowe zakręty. Serial pokazuje, że nawet w trudnych sytuacjach zawsze tli się nadzieja na lepsze jutro i pojednanie z bliskimi. To propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji autentycznych emocji i postaci, z którymi można się utożsamić. W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)