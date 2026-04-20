"M jak miłość": streszczenie odcinka 1928

Ostatnie wydarzenia w serialu "M jak miłość" przyniosły wiele trudnych momentów, które zmusiły bohaterów do zmierzenia się z bolesną rzeczywistością. Paweł w końcu opuścił szpital po dramatycznej próbie samobójczej, lecz mimo wsparcia bliskich, nadal zmagał się z głęboką depresją i stanowczo odrzucał myśl o terapii. Maria zabrała go do Grabiny, gdzie wspólnie z Agnes i Barbarą starała się pomóc mu w odbudowaniu relacji z Antosiem, podczas gdy Artur pozostawał rozdarty między lojalnością wobec rodziny a uczuciem do Joanny. Na tle tych dramatów pojawiły się jednak iskierki nadziei, ponieważ Adam Karski kupił pierścionek zaręczynowy, czym uszczęśliwił Hanię. Z kolei Natalia zaliczyła wyjątkowo niefortunny początek znajomości z nowym dyrektorem szkoły, Mikołajem Lipińskim, gdyż ich pierwsze spotkanie zakończyło się burzliwą kłótnią. Sprawdźmy zatem, co wydarzyło się w kolejnym odcinku.
"M jak miłość" odc. 1928 - streszczenie
Relacje między Mateuszem a Tomkiem stają się coraz bardziej napięte, co doprowadza do otwartego konfliktu. Sytuacja robi się na tyle poważna, że interweniować musi Janek, aby zapobiec fizycznej konfrontacji między mężczyznami. W tym samym czasie grupa studentów z WAT-u angażuje się w poszukiwania małego chłopca, który zaginął w lesie. Podczas prowadzonych działań dochodzi do wypadku, w wyniku którego Majka odnosi poważne obrażenia, a Mostowiak natychmiast rusza jej z pomocą. Z kolei Budzyńscy są zszokowani nagłą zmianą postawy Pauliny, która po powrocie do męża zaczyna traktować ich z dużą wrogością. Dodatkowo Sylwia musi ponownie wykazać się cierpliwością, mierząc się z kolejnym trudnym momentem w życiu Wernera.
"M jak miłość" odc. 1928 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani telenoweli z pewnością nie będą chcieli przegapić najnowszych wydarzeń w życiu rodziny Mostowiaków. Produkcja regularnie gości na ekranach, oferując kontynuację znanych wątków obyczajowych. Warto zarezerwować sobie wieczór, aby śledzić kolejne perypetie ulubionych postaci i ich skomplikowane wybory. Premierowa emisja została zaplanowana na antenie TVP2. Odcinek będzie można obejrzeć 27 kwietnia 2026 o godzinie 20:55.
Polecany artykuł:
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
Ten tytuł to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam od ponad dwóch dekad. Historia rodu Mostowiaków przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia, łącząc tradycyjne wartości z problemami współczesnego świata. To idealna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji opowieści o miłości, przyjaźni i codziennych wyzwaniach. Mimo upływu lat, losy mieszkańców Grabiny i ich warszawskich znajomych wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W stałej obsadzie serialu występują:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)