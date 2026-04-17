"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3366

W ostatnim odcinku serialu "Barwy szczęścia" na warszawskim osiedlu zrobiło się wyjątkowo gęsto od niedomówień i niespodziewanych zwrotów akcji. Natalia postanowiła przejąć inicjatywę i zaproponowała Jaworskiemu odkupienie mieszkania, które dotąd wynajmował on lokatorom. Tymczasem stan zdrowia Krystyny uległ wyraźnemu pogorszeniu, co doprowadziło do bolesnej konfrontacji, gdy kobieta niesłusznie zaatakowała Zwoleńską, będąc przekonaną o jej próbach uwiedzenia męża. Niespokojnie było też w lokalu Feel Good, gdzie doszło do ostrej kłótni pomiędzy Renatą a Dominiką. Kiedy tylko Łukasz zapowiedział synowi wieczorne wyjście z Celiną na koncert, Ksawery natychmiast wykorzystał okazję i po kryjomu zaprosił do domu kolegów. Zobaczmy zatem, co przyniosą kolejne godziny w życiu bohaterów.

"Barwy szczęścia" odc. 3366 - streszczenie

Łukasz próbuje porozmawiać z Ksawerym na temat e-papierosa, którego znalazł wcześniej w mieszkaniu Kasi. Chłopiec stanowczo wypiera się posiadania urządzenia i twierdzi, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Sadowski nie daje jednak za wygraną i odnajduje mężczyznę sprzedającego takie używki nieletnim w okolicy, co kończy się między nimi bójką. W tym samym czasie Weronika cieszy się z nominacji za tekst o uzależnieniu od opioidów, choć Kornel szybko studzi jej dobry nastrój. Dominika ma pretensje do Renaty o zamknięcie lokalu, ale wkrótce zmienia plany, gdy okazuje się, że Mateusz wyjeżdża na turniej szachowy. Kobieta decyduje się towarzyszyć mu w podróży do Kazimierza i ponownie zostawia prowadzenie Feel Good swojej wspólniczce.

"Barwy szczęścia" odc. 3366 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej produkcji nie muszą długo czekać na rozwinięcie wątków związanych z rodziną Sadowskich czy sprawami w Feel Good. Nowe przygody bohaterów pojawiają się regularnie na antenie, pozwalając na bieżąco poznawać ich codzienne dylematy i sukcesy. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców ulicy Zacisznej. Najnowszy odcinek „Barw szczęścia” o numerze 3366 zostanie wyemitowany 24 kwietnia 2026 roku w TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Ten serial to prawdziwy hit, który już od wielu lat przyciąga przed ekrany całe rodziny i pokazuje życie na warszawskim osiedlu. Historie Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków stały się bliskie wielu osobom, bo opowiadają o rzeczach, które mogą przytrafić się każdemu z nas. Scenarzyści dbają o to, by w każdym sezonie działo się coś interesującego, a losy postaci splatały się w nieoczywisty sposób. W produkcji występuje szerokie grono znanych aktorów, którzy od lat wcielają się w popularne postacie. W obsadzie tego serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)