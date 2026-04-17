"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3366

W ostatnim odcinku serialu "Barwy szczęścia" na warszawskim osiedlu zrobiło się wyjątkowo gęsto od niedomówień i niespodziewanych zwrotów akcji. Natalia postanowiła przejąć inicjatywę i zaproponowała Jaworskiemu odkupienie mieszkania, które dotąd wynajmował on lokatorom. Tymczasem stan zdrowia Krystyny uległ wyraźnemu pogorszeniu, co doprowadziło do bolesnej konfrontacji, gdy kobieta niesłusznie zaatakowała Zwoleńską, będąc przekonaną o jej próbach uwiedzenia męża. Niespokojnie było też w lokalu Feel Good, gdzie doszło do ostrej kłótni pomiędzy Renatą a Dominiką. Kiedy tylko Łukasz zapowiedział synowi wieczorne wyjście z Celiną na koncert, Ksawery natychmiast wykorzystał okazję i po kryjomu zaprosił do domu kolegów. Zobaczmy zatem, co przyniosą kolejne godziny w życiu bohaterów.
"Barwy szczęścia" odc. 3366 - streszczenie
Łukasz próbuje porozmawiać z Ksawerym na temat e-papierosa, którego znalazł wcześniej w mieszkaniu Kasi. Chłopiec stanowczo wypiera się posiadania urządzenia i twierdzi, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Sadowski nie daje jednak za wygraną i odnajduje mężczyznę sprzedającego takie używki nieletnim w okolicy, co kończy się między nimi bójką. W tym samym czasie Weronika cieszy się z nominacji za tekst o uzależnieniu od opioidów, choć Kornel szybko studzi jej dobry nastrój. Dominika ma pretensje do Renaty o zamknięcie lokalu, ale wkrótce zmienia plany, gdy okazuje się, że Mateusz wyjeżdża na turniej szachowy. Kobieta decyduje się towarzyszyć mu w podróży do Kazimierza i ponownie zostawia prowadzenie Feel Good swojej wspólniczce.
"Barwy szczęścia" odc. 3366 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani tej produkcji nie muszą długo czekać na rozwinięcie wątków związanych z rodziną Sadowskich czy sprawami w Feel Good. Nowe przygody bohaterów pojawiają się regularnie na antenie, pozwalając na bieżąco poznawać ich codzienne dylematy i sukcesy. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców ulicy Zacisznej. Najnowszy odcinek „Barw szczęścia” o numerze 3366 zostanie wyemitowany 24 kwietnia 2026 roku w TVP2 o godzinie 20:05.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Ten serial to prawdziwy hit, który już od wielu lat przyciąga przed ekrany całe rodziny i pokazuje życie na warszawskim osiedlu. Historie Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków stały się bliskie wielu osobom, bo opowiadają o rzeczach, które mogą przytrafić się każdemu z nas. Scenarzyści dbają o to, by w każdym sezonie działo się coś interesującego, a losy postaci splatały się w nieoczywisty sposób. W produkcji występuje szerokie grono znanych aktorów, którzy od lat wcielają się w popularne postacie. W obsadzie tego serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)