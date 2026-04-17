"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 114

W serialu "Szpital św. Anny" działo się ostatnio bardzo dużo, a codzienne życie personelu medycznego skomplikowały kolejne trudne wyzwania. Zyta dowiedziała się o planach Streckera dotyczących likwidacji jej oddziału, co po spotkaniu z wojewodą okazało się brutalną rzeczywistością. Lekarka zajęła się też schorowanym bezdomnym oskarżonym niesłusznie o kradzież, u którego podejrzewała nowotwór, natomiast Łukasz dotarł do informacji o nowym związku Asi. W pracy musiał on prosić ordynatora o zgodę na badania nieprzytomnej kobiety, podczas gdy w szpitalu wybuchł bunt personelu z powodu zwolnień salowych, co odebrało Szymonowi szansę na etat. Wszystko zwieńczyło romantyczne spotkanie Niny i Sergiusza na dachu oraz ostateczna decyzja Zyty o rozpoczęciu otwartej wojny z dyrektorem. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Szpital św. Anny" odc. 114 - streszczenie

Dzień dla Kai rozpoczyna się od kłótni z Grześkiem, który zarzuca jej, że nadmiar pracy nad start-upem negatywnie wpływa na jej relacje z bliskimi. W pracy lekarka musi zająć się wymagającym pacjentem – profesorem kardiochirurgii, który od początku otwarcie kwestionuje jej umiejętności. Mimo braku zaufania ze strony starszego kolegi po fachu, Kaja podejmuje decyzję o konieczności wszczepienia zastawki, na co profesor przystaje pod warunkiem rezygnacji ze znieczulenia ogólnego. Podczas zabiegu dochodzi do niespodziewanych komplikacji, nad którymi personelowi trudno zapanować. Równolegle Kaśka stara się zorganizować lekcję o dojrzewaniu w szkole Wandzi, gdzie spotyka Maćka odbierającego nagły telefon od byłej partnerki z Ameryki. W murach szpitala trwają też badania dziewięciolatki z nawracającymi dolegliwościami, u której kardiolożka zaczyna podejrzewać celowe działanie osób trzecich. Na oddziale pozostaje także nastolatek z cukrzycą i celiakią, któremu stan zdrowia pokrzyżował plany randkowe, ale z pomocą przychodzi Sylwek, przygotowując dla niego muzyczny upominek.

"Szpital św. Anny" odc. 114 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy krakowskich lekarek można śledzić regularnie w telewizji, gdzie każdy nowy epizod przynosi kolejne medyczne i osobiste zagadki. Produkcja od dłuższego czasu zajmuje stałe miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany osoby zainteresowane pracą w służbie zdrowia. Nowe odcinki pojawiają się w dni powszednie, pozwalając na bieżąco śledzić dynamicznie rozwijające się wątki personelu szpitalnego. Warto sprawdzić program telewizyjny, aby nie pominąć istotnych zmian w życiu kardiologów i chirurgów. Premiera 114. odcinka serialu "Szpital św. Anny" zaplanowana jest na 24 kwietnia 2026 o godzinie 16:50 na antenie TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to opowieść o codzienności grupy lekarek z Krakowa, które codziennie balansują między trudnymi przypadkami medycznymi a własnym życiem uczuciowym. Serial stawia na pokazanie kobiecej siły oraz solidarności w środowisku zdominowanym przez ogromną odpowiedzialność i stres. Dzięki połączeniu wątków zawodowych z prywatnymi perypetiami bohaterów, produkcja zyskała opinię bardzo życiowej i autentycznej. Każdy przypadek pacjenta staje się tu tłem dla ważnych rozmów o przyjaźni i wspólnym pokonywaniu przeszkód. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)