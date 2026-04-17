"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 114

W serialu "Szpital św. Anny" działo się ostatnio bardzo dużo, a codzienne życie personelu medycznego skomplikowały kolejne trudne wyzwania. Zyta dowiedziała się o planach Streckera dotyczących likwidacji jej oddziału, co po spotkaniu z wojewodą okazało się brutalną rzeczywistością. Lekarka zajęła się też schorowanym bezdomnym oskarżonym niesłusznie o kradzież, u którego podejrzewała nowotwór, natomiast Łukasz dotarł do informacji o nowym związku Asi. W pracy musiał on prosić ordynatora o zgodę na badania nieprzytomnej kobiety, podczas gdy w szpitalu wybuchł bunt personelu z powodu zwolnień salowych, co odebrało Szymonowi szansę na etat. Wszystko zwieńczyło romantyczne spotkanie Niny i Sergiusza na dachu oraz ostateczna decyzja Zyty o rozpoczęciu otwartej wojny z dyrektorem. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Szpital św. Anny" odc. 114 - streszczenie
Dzień dla Kai rozpoczyna się od kłótni z Grześkiem, który zarzuca jej, że nadmiar pracy nad start-upem negatywnie wpływa na jej relacje z bliskimi. W pracy lekarka musi zająć się wymagającym pacjentem – profesorem kardiochirurgii, który od początku otwarcie kwestionuje jej umiejętności. Mimo braku zaufania ze strony starszego kolegi po fachu, Kaja podejmuje decyzję o konieczności wszczepienia zastawki, na co profesor przystaje pod warunkiem rezygnacji ze znieczulenia ogólnego. Podczas zabiegu dochodzi do niespodziewanych komplikacji, nad którymi personelowi trudno zapanować. Równolegle Kaśka stara się zorganizować lekcję o dojrzewaniu w szkole Wandzi, gdzie spotyka Maćka odbierającego nagły telefon od byłej partnerki z Ameryki. W murach szpitala trwają też badania dziewięciolatki z nawracającymi dolegliwościami, u której kardiolożka zaczyna podejrzewać celowe działanie osób trzecich. Na oddziale pozostaje także nastolatek z cukrzycą i celiakią, któremu stan zdrowia pokrzyżował plany randkowe, ale z pomocą przychodzi Sylwek, przygotowując dla niego muzyczny upominek.
"Szpital św. Anny" odc. 114 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy krakowskich lekarek można śledzić regularnie w telewizji, gdzie każdy nowy epizod przynosi kolejne medyczne i osobiste zagadki. Produkcja od dłuższego czasu zajmuje stałe miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany osoby zainteresowane pracą w służbie zdrowia. Nowe odcinki pojawiają się w dni powszednie, pozwalając na bieżąco śledzić dynamicznie rozwijające się wątki personelu szpitalnego. Warto sprawdzić program telewizyjny, aby nie pominąć istotnych zmian w życiu kardiologów i chirurgów. Premiera 114. odcinka serialu "Szpital św. Anny" zaplanowana jest na 24 kwietnia 2026 o godzinie 16:50 na antenie TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to opowieść o codzienności grupy lekarek z Krakowa, które codziennie balansują między trudnymi przypadkami medycznymi a własnym życiem uczuciowym. Serial stawia na pokazanie kobiecej siły oraz solidarności w środowisku zdominowanym przez ogromną odpowiedzialność i stres. Dzięki połączeniu wątków zawodowych z prywatnymi perypetiami bohaterów, produkcja zyskała opinię bardzo życiowej i autentycznej. Każdy przypadek pacjenta staje się tu tłem dla ważnych rozmów o przyjaźni i wspólnym pokonywaniu przeszkód. W serialu występują:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)