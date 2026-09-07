W poprzednim odcinku Martina przebywała w sanatorium, gdzie zaprzyjaźniła się z Juaną. Otworzyła się przed nową znajomą i opowiedziała jej o swojej relacji z Currem. Catalina próbowała ustalić, skąd pochodzi cykuta, aby wyjaśnić sprawę otrucia hrabiego. Petra przekonywała Gregoria, że Pía najpewniej żyje i ukrywa się gdzieś w pobliżu La Promesy. Vera wyznała Lopemu, że Santos ją szantażuje. Jana wpadła natomiast na pomysł zorganizowania zbiórki pieniędzy, która ma pomóc Virtudes odzyskać Adolfita. W La Promesie napięcie tylko rośnie.

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 476 - streszczenie

Martina napisze do Curra list, w którym zapewni go o swojej miłości. Catalina zwierzy się Simonie i przyzna, że pocałowała Adriana. Virtudes dowie się o zbiórce pieniędzy zorganizowanej przez służbę, która ma pomóc jej odzyskać syna. Rómulo ostrzeże Santosa, że jeśli nie przestanie prowokować konfliktów, może stracić pracę. Cruz usłyszy o bombardowaniach w okolicy, z której pisał Manuel, i zacznie obawiać się o życie syna.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 476 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

476. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 15:05. Tego dnia los Santosa może zależeć od jednej rozmowy z Rómulem.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana Expósito trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, ponieważ chce poznać prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu splatają się sprawy arystokracji i służby, a ważną rolę odgrywają rodzinne tajemnice, romanse, zemsta oraz walka o pozycję. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Marga Martínez jako Petra Arcos