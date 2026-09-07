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W poprzednim odcinku Martina przebywała w sanatorium, gdzie zaprzyjaźniła się z Juaną. Otworzyła się przed nową znajomą i opowiedziała jej o swojej relacji z Currem. Catalina próbowała ustalić, skąd pochodzi cykuta, aby wyjaśnić sprawę otrucia hrabiego. Petra przekonywała Gregoria, że Pía najpewniej żyje i ukrywa się gdzieś w pobliżu La Promesy. Vera wyznała Lopemu, że Santos ją szantażuje. Jana wpadła natomiast na pomysł zorganizowania zbiórki pieniędzy, która ma pomóc Virtudes odzyskać Adolfita. W La Promesie napięcie tylko rośnie.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 476 - streszczenie
Martina napisze do Curra list, w którym zapewni go o swojej miłości. Catalina zwierzy się Simonie i przyzna, że pocałowała Adriana. Virtudes dowie się o zbiórce pieniędzy zorganizowanej przez służbę, która ma pomóc jej odzyskać syna. Rómulo ostrzeże Santosa, że jeśli nie przestanie prowokować konfliktów, może stracić pracę. Cruz usłyszy o bombardowaniach w okolicy, z której pisał Manuel, i zacznie obawiać się o życie syna.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 476 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
476. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 15:05. Tego dnia los Santosa może zależeć od jednej rozmowy z Rómulem.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana Expósito trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, ponieważ chce poznać prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu splatają się sprawy arystokracji i służby, a ważną rolę odgrywają rodzinne tajemnice, romanse, zemsta oraz walka o pozycję. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Marga Martínez jako Petra Arcos