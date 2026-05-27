Barwy szczęścia po wakacjach. Bruno zaskoczy Karolinę twardym warunkiem przed wizytą w urzędzie

Bruno i Karolina w serialu Barwy szczęścia. Mężczyzna chce chronić swój hotel

W nadchodzących epizodach produkcji Stański da jasno do zrozumienia, że nie darzy swojej partnerki stuprocentowym zaufaniem. Bohater uzna za absolutny priorytet, by jego ukochany hotel nie trafił nigdy pod kontrolę nowej małżonki. Ten obiekt stanowi dla niego nie tylko potężną inwestycję finansową, ale również najważniejsze życiowe osiągnięcie, którego za nic w świecie nie chce stracić.

Nieufność biznesmena wynika z wcześniejszych intryg kobiety, która usilnie próbowała wyrzucić z hotelowego interesu jednego z inwestorów, Justina (odgrywanego przez Jaspera Sołtysiewicza). Choć para wzięła spontaniczny ślub w Las Vegas i Bruno marzy o życiowej stabilizacji, wciąż zachowuje dużą ostrożność we wspólnych interesach. Widzowie wiedzą już, że Karolina potrafi być niezwykle przebiegła i dąży do absolutnej dominacji nad otoczeniem. Stański nie zamierza jednak ułatwiać jej zadania i kategorycznie odmawia oddania władzy nad swoim życiem oraz niezwykle wartościowym przedsiębiorstwem.

Zaskakująca intercyza w nowym sezonie Barw szczęścia. Awantura przed ślubem

Zwiastun promujący 3392. odcinek „Barw szczęścia”, który trafi na ekrany bezpośrednio po letniej przerwie, ujawnia kulisy kluczowej konfrontacji między zakochanymi. Tematem dyskusji będzie wizyta w urzędzie mająca na celu prawne usankcjonowanie ceremonii z Las Vegas. Stański postawi sprawę na ostrzu noża, żądając od Karoliny złożenia podpisu pod dokumentem rozdzielności majątkowej. Jak zaznaczy w serialu Bruno: „Zanim pojedziemy do urzędu, musimy jeszcze coś załatwić. To oczywiście projekt intercyzy, możemy negocjować”.

Propozycja biznesmena spotka się z natychmiastowym i bardzo agresywnym odzewem z jej strony. Bohaterka wpadnie w furię, grożąc partnerowi całkowitym zakończeniem relacji, jeśli ten nie zmieni swojego stanowiska. Wykrzyczy mężowi prosto w twarz ostre słowa: „Nasz związek to jest jakaś umowa? Może zamiast się pobierać, powinniśmy się rozstać?!”.

Ostra reakcja kobiety w 3392. odsłonie hitu TVP2 może wreszcie otworzyć Stańskiemu oczy na prawdziwe intencje jego wybranki. Choć Karolina pełni funkcję dyrektorki w jego hotelu, intercyza brutalnie przekreśli jej szanse na zdobycie aktu własności całego obiektu. Odpowiedź na pytanie, czy Bruno w porę przejrzy na oczy i zdemaskuje chciwość żony, przyniosą dopiero jesienne odcinki serialu.

Kiedy premiera powakacyjnych odcinków serialu Barwy szczęścia w TVP2

Fani formatu z niecierpliwością czekają na zakończenie letniej pauzy w emisji i powrót swoich ulubionych bohaterów. Wszystko wskazuje na to, że produkcja zadebiutuje na antenie telewizyjnej Dwójki nieco wcześniej niż we wrześniu. Pierwszy epizod ma zostać wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku, jednak stacja nie wydała jeszcze w tej sprawie oficjalnego komunikatu. Ostateczny harmonogram ramówki i data premiery pozostają wciąż do ostatecznego potwierdzenia.