Podpalenie Audi w powiecie polkowickim. Policjanci zatrzymali 49-latka

Uszkodzony Mercedes i płonące Audi w powiecie polkowickim

30 października 2026 roku około godziny 17:00 policjantka ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz kierownik Posterunku Policji w Grębocicach otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu samochodu w jednej z gmin powiatu polkowickiego. Na miejscu zastali Mercedesa z wybitymi szybami i porysowaną karoserią. Funkcjonariusze ustalali przebieg zdarzenia i rozpytali osoby, które mogły mieć informacje o sprawcy. W trakcie tych działań niedaleko miejsca interwencji zauważyli Audi stojące w płomieniach.

Policjanci zatrzymali 49-latka podejrzewanego o podpalenie Audi

Świadkowie wskazali kierunek, w którym oddalił się mężczyzna mogący mieć związek z podpaleniem Audi. Policjanci ruszyli we wskazanym kierunku i wbiegli na klatkę schodową jednego z budynków. W budynku wyczuli zapach benzyny, a z jednego z mieszkań dochodziły odgłosy rozmów. Funkcjonariusze siłowo weszli do lokalu, wyważając drzwi, a następnie zatrzymali 49-letniego mieszkańca powiatu polkowickiego.

49-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia Mercedesa i podpalenia Audi

Śledczy zgromadzili materiał dowodowy i przedstawili zatrzymanemu dwa zarzuty z art. 288 § 1 Kodeksu karnego. Pierwszy dotyczy umyślnego uszkodzenia Mercedesa przez wybicie ośmiu szyb i strat w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Drugi zarzut obejmuje oblanie benzyną i podpalenie Audi, w wyniku czego straty oszacowano na 150 tys. zł. 49-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale odmówił składania wyjaśnień. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl