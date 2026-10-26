"Barwy szczęścia", odcinek 3444. Szczere wyznanie Józefiny o nieszczęśliwym małżeństwie z Bogdanem

"Barwy szczęścia", odcinek 3444. Józefina ujawni prawdę o małżeństwie z Bogdanem

W 3444 odcinku serialu "Barwy szczęścia" widzowie będą świadkami niezwykle osobistego wyznania Józefiny. Bohaterka podczas spotkania z Basią i Tolkiem powróci pamięcią do czasów spędzonych z Bogdanem Rawiczem, zdradzając prawdziwe oblicze ich dawnego małżeństwa. Dotychczas jej dawne losy schodziły na dalszy plan przez bieżące kłopoty oraz afery wokół jej syna, przez co nikt dokładnie nie wiedział, jak wyglądały jej dawne relacje. Teraz wyjdzie na jaw, że obecne zachowanie Rawiczowej wynika w dużej mierze z bolesnych przeżyć z przeszłości.

Szczera rozmowa rzuci nowe światło na postać kobiety, która obecnie musi stawiać czoła kolejnym życiowym dramatom. Przypomnijmy, że Cezary ma ogromne problemy z prawem i usłyszy surowy wyrok sądowy, a sytuację w rodzinie jeszcze bardziej zaognią posunięcia Kajetana. Mimo tych wszystkich przeciwności matka nie zamierza zostawiać skazanego syna samego. W 3444 odcinku "Barw szczęścia" kobieta poczuje ulgę, gdy wreszcie przyzna, że u boku Bogdana nie zaznała miłości ani zrozumienia, a ich wspólne życie było dalekie od ideału.

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Tuż po zwierzeniach u Basi i Tolka, Józefina zabierze Kajetana na widzenie z Cezarym do aresztu. Spotkanie nie przebiegnie jednak w pokojowej atmosferze, ponieważ między braćmi wywiąże się bardzo ostra kłótnia. Przypomnijmy, że Kajetan to przyrodni brat Cezarego, będący owocem związku Bogdana Rawicza i Józefiny, a jego wcześniejsze wkroczenie do życia rodziny wywołało już spory wstrząs. Teraz prawomocnie skazany i pozbawiony wpływu na własny los Cezary będzie musiał zmierzyć się z obecnością brata, o którego istnieniu jeszcze niedawno nie miał zielonego pojęcia.

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Nad rodem Rawiczów wciąż będą wisieć czarne chmury. Za sprawę dotyczącą zlecenia morderstwa Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz) sąd skaże Cezarego na trzy lata pozbawienia wolności, a wcześniej jego relacja z Natalią (Maria Dejmek) definitywnie zakończyła się przez jego narastającą agresję i fatalne zachowanie. Na domiar złego sytuację skomplikują trudne relacje z Kajetanem, który może wysuwać własne roszczenia względem rodzinnej fortuny.

Kiedy oglądać 3444 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Telewizyjna premiera 3440 odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2026 roku o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.

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