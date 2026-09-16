Barwy szczęścia, odcinek 3401: Hubert i Asia na dnie?! Koszty naprawy domu przerosną ich możliwości

Wydatki na dom wyzerują konta Pyrków! Trudne chwile Huberta i Asi w 3401. odcinku "Barw szczęścia"

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" Hubert i Asia staną przed dylematem, jak sfinansować kolejne naprawy w swoim gnieździe. Niegdyś bezpieczny azyl przy ulicy Zacisznej przeistoczy się w prawdziwą finansową pułapkę. W minionym czasie bohaterowie musieli poradzić sobie z konsekwencjami zalania oraz żmudną batalią o odszkodowanie. Potem dom strawił ogień, potęgując straty. Na domiar złego, awaria instalacji grzewczej doprowadzi do tego, że mieszkańcy będą zmuszeni ratować się alternatywnymi sposobami ogrzewania.

Dla pary będzie to prawdziwy cios, ponieważ w 3401. odcinku "Barw szczęścia" każda kolejna usterka mocno uderzy po kieszeni. Nie chodzi tu o drobne naprawy. Zniszczony budynek wymaga nieustannych nakładów finansowych, co skłoni Pyrków do rozważań o kompleksowym remoncie. Niestety, realizacja takiego planu wiąże się z kolosalnymi kosztami, na które rodziny zwyczajnie nie stać.

Lucyna wykorzysta Huberta w 3401. odcinku "Barw szczęścia"! Czeka go słony rachunek za hotelowe luksusy

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" na barki Huberta spadnie jeszcze jeden, niespodziewany wydatek - wymagania Lucyny. Kiedy w domu zapanuje ziąb spowodowany zepsutym piecem, seniorka zacznie ubolewać nad swoim zdrowiem. Zasugeruje, że niskie temperatury zagrażają jej życiu, wymuszając tym samym przenosiny do hotelu Stańskich. Zdezorientowany i poczuwający się do winy Hubert przystanie na sfinansowanie jej pobytu.

Decyzja ta okaże się katastrofalna w skutkach. W 3401. odcinku "Barw szczęścia" Lucyna ani myśli oszczędzać pieniędzy Huberta. Zameldowawszy się w prestiżowym obiekcie, rzuci się w wir przyjemności: SPA, sauna, luksusowe masaże i obsługa pokoju staną się jej codziennością. Ta sama kobieta, która wcześniej kreowała się na ubogą emerytkę bez grosza, teraz będzie czerpać pełnymi garściami z udogodnień, nie zważając na koszty.

Mariusz przyjdzie z pomocą w 3401. odcinku "Barw szczęścia"! Uchroni Pyrków przed ogromnym wydatkiem

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" na horyzoncie pojawi się wybawca, który odroczy widmo bankructwa. Do stolicy zawita Mariusz (Rafał Cieszyński) i szybko zorientuje się w dramatycznym położeniu rodziny. Na wieść o uszkodzonym piecu, niezwłocznie wkroczy do akcji. Szczęśliwym trafem będzie w posiadaniu odpowiedniego elementu zastępczego i samodzielnie usunie awarię.