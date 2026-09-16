W poprzednim odcinku Burak i Yasemin potajemnie umówili się na kolację. Münevver czekała na telefon od wnuczki, a Deniz podpowiedział Pinar, jak powinna przeprosić Münevver. Tahsin skonfrontował się z Remzim i dowiedział się, że Pakize zapadła w śpiączkę. Ayfer odkryła także, że Halil przekazał Remziemu pieniądze. Kolejne wydarzenia mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację bohaterów.

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„Splątane losy” odcinek 47 - streszczenie

Ezgi wyzna Sengul, że jest zazdrosna o Kerema. Münevver spróbuje zapisać Mine do szkoły, ale przeszkodą okaże się brak dokumentu tożsamości dziewczynki. Yasemin odkryje, że babcia Buraka mieszka naprzeciwko Halila. Tymczasem Pinar niespodziewanie pojawi się w rezydencji z bukietem kwiatów. Wkrótce Yasemin nieświadomie wyjawi Münevver prawdę o stanie Pakize.

„Splątane losy” odcinek 47 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

47. odcinek „Splątanych losów” zostanie wyemitowany 17 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. W rezydencji ponownie pojawi się Pinar, tym razem z bukietem kwiatów. Ważna okaże się też rozmowa Yasemin z Münevver. Prawda o Pakize może wywołać poważne konsekwencje.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia się, gdy pod domem zamożnej Münevver pojawia się kilkuletnia Mine. Dziewczynka okazuje się wnuczką kobiety, o której Münevver wcześniej nie wiedziała. Jej przybycie otwiera na nowo sprawy związane z córką Münevver i dawnym rozpadem rodziny. W centrum historii są rodzinna tajemnica oraz skutki decyzji, które wpłynęły na losy kilku pokoleń. W tle rozwija się uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich rodzin. W serialu występują m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer