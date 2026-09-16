W poprzednim odcinku Ezgi wyznała Sengul, że jest zazdrosna o Kerema. Münevver chciała zapisać Mine do szkoły, ale brak dokumentu tożsamości dziewczynki pokrzyżował jej plany. Yasemin odkryła, że babcia Buraka mieszka naprzeciwko Halila. W rezydencji niespodziewanie zjawiła się Pinar z bukietem kwiatów. Wkrótce Yasemin, nie zdając sobie z tego sprawy, wyjawiła Münevver prawdę o stanie Pakize. Co wydarzy się dalej?

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„Splątane losy” odcinek 48 - streszczenie

Münevver dowie się od Yasemin, że Pakize jest w śpiączce. Wścieknie się na Halila i Buraka, którzy ukrywali przed nią prawdę w obawie o jej zdrowie. Powie o wszystkim synowi, Cetinowi. Mężczyzna skontaktuje się z Halilem i poprosi go o bieżące informacje o stanie Pakize. Tymczasem w szpitalu Sengul oskarży Yasemin o kłamstwo w sprawie jej związku z Burakiem. Yasemin przeprosi i wyjaśni, że chciała uniknąć plotek. Wieczorem odwiedzi Buraka, żeby go wesprzeć. W rozmowie z nim i Pinar pozna historię ich wyjątkowej więzi z babcią.

„Splątane losy” odcinek 48 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

48. odcinek serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026 roku. Początek o godzinie 14:00 w TVP1. W tym odcinku Münevver pozna prawdę o stanie Pakize. Jej reakcja może mocno wpłynąć na relacje z Halilem i Burakiem.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia się, gdy pod domem zamożnej Münevver pojawia się kilkuletnia Mine. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką kobiety, a jej przybycie ponownie otwiera sprawy związane z córką Münevver i dawnym rozpadem rodziny. W centrum historii znajduje się rodzinna tajemnica oraz skutki decyzji, które wpłynęły na losy kilku pokoleń. Ważny jest też wątek uczucia Yasemin i młodego lekarza Buraka, które komplikują problemy ich rodzin. W serialu mieszają się rodzinne dramaty, romans, zerwane więzi, konflikty pokoleniowe i różnice społeczne. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer