W poprzednim odcinku Engin przekonał Cihana, że Beyza może być zdolna do zbrodni. Mukadder zażądała od niej wyjaśnień. Plan podmiany testów na rodzicielstwo spalił na panewce, a Cihan nie dał się zbyć. Stanowczo zażądał przeprowadzenia badań. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw?

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„Panna młoda” odcinek 206 - streszczenie

Nusret i Beyza otworzą grób Yoncy, lecz nie znajdą w nim jej zwłok. Wkrótce Yonca pojawi się w rezydencji i porwie własnego syna. Hancer postanowi wesprzeć ją finansowo. Będzie też szukała sposobu, by pomóc Yoncy stanąć na nogi. Cihan podwiezie Hancer do bankomatu, a w drodze dojdzie między nimi do szczerej rozmowy.

„Panna młoda” odcinek 206 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

206. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku, o godz. 17:20 w TVP2. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w programie stacji.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która od najmłodszych lat musi radzić sobie z trudnościami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby pokryć koszty jego leczenia. Cihan jest jedynym spadkobiercą zamożnej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hançer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji dziewczyna odkrywa, że mieszka tam także była żona Cihana, Beyza. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, choć Mukadder początkowo planowała odesłać Hançer po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin