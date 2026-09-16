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W poprzednim odcinku Engin przekonał Cihana, że Beyza może być zdolna do zbrodni. Mukadder zażądała od niej wyjaśnień. Plan podmiany testów na rodzicielstwo spalił na panewce, a Cihan nie dał się zbyć. Stanowczo zażądał przeprowadzenia badań. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw?
„Panna młoda” odcinek 206 - streszczenie
Nusret i Beyza otworzą grób Yoncy, lecz nie znajdą w nim jej zwłok. Wkrótce Yonca pojawi się w rezydencji i porwie własnego syna. Hancer postanowi wesprzeć ją finansowo. Będzie też szukała sposobu, by pomóc Yoncy stanąć na nogi. Cihan podwiezie Hancer do bankomatu, a w drodze dojdzie między nimi do szczerej rozmowy.
„Panna młoda” odcinek 206 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
206. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku, o godz. 17:20 w TVP2. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w programie stacji.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która od najmłodszych lat musi radzić sobie z trudnościami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby pokryć koszty jego leczenia. Cihan jest jedynym spadkobiercą zamożnej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hançer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji dziewczyna odkrywa, że mieszka tam także była żona Cihana, Beyza. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, choć Mukadder początkowo planowała odesłać Hançer po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin