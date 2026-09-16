"Panna młoda": streszczenie odcinka 206

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-16 9:20

W 206. odcinku „Panny młodej” Nusret i Beyza dokonają szokującego odkrycia przy grobie Yoncy. Szybko okaże się, że kobieta wcale nie zniknęła na zawsze. Jej powrót do rezydencji wywoła ogromne zamieszanie, zwłaszcza że Yonca podejmie desperacką decyzję dotyczącą syna. Hancer będzie chciała jej pomóc, a Cihan stanie u jej boku.

W poprzednim odcinku Engin przekonał Cihana, że Beyza może być zdolna do zbrodni. Mukadder zażądała od niej wyjaśnień. Plan podmiany testów na rodzicielstwo spalił na panewce, a Cihan nie dał się zbyć. Stanowczo zażądał przeprowadzenia badań. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw?

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„Panna młoda” odcinek 206 - streszczenie

Nusret i Beyza otworzą grób Yoncy, lecz nie znajdą w nim jej zwłok. Wkrótce Yonca pojawi się w rezydencji i porwie własnego syna. Hancer postanowi wesprzeć ją finansowo. Będzie też szukała sposobu, by pomóc Yoncy stanąć na nogi. Cihan podwiezie Hancer do bankomatu, a w drodze dojdzie między nimi do szczerej rozmowy.

„Panna młoda” odcinek 206 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

206. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku, o godz. 17:20 w TVP2. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w programie stacji.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która od najmłodszych lat musi radzić sobie z trudnościami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby pokryć koszty jego leczenia. Cihan jest jedynym spadkobiercą zamożnej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hançer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji dziewczyna odkrywa, że mieszka tam także była żona Cihana, Beyza. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, choć Mukadder początkowo planowała odesłać Hançer po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Zamyślony Cihan z serialu Panna młoda. O jego problemach rodzinnych i powrocie Yoncy przeczytasz na Eska.
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Panna młoda turecki serial
panna młoda