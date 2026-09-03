Barwy szczęścia, odcinek 3390: Karolina zacznie grozić Sebastianowi. Justin będzie coraz bliżej prawdy

Spis treści
- Oliwka nie chce mieszać się w sprawy Justina i Oli w 3390. odcinku „Barw szczęścia”
- Justin Skotnicki zatrudnia informatyka do walki z Karoliną. Odcinek 3390
- Awantura w hotelu Stańskich. Karolina straszy pozwem w 3390. epizodzie
- Kiedy i gdzie można obejrzeć 3390. odcinek serialu „Barwy szczęścia”?
- Obsada i fabuła polskiej produkcji „Barwy szczęścia”
Karolina postanowiła pozbyć się wspólnika z prowadzonego interesu, dlatego wykreowała fałszywy materiał wideo, który miał rzekomo potwierdzać niewierność Justina i jego romans z Reginą. Stworzony za pomocą cyfrowych narzędzi obraz doprowadził do potężnego kryzysu. Zdezorientowana i oszukana Ola całkowicie zignorowała tłumaczenia partnera, po czym spakowała walizki i przeniosła się do domu matki, co fani widzieli w 3388. odsłonie produkcji. Wsparcia Skotnickiemu udzielały wprawdzie Oliwka oraz sama Regina, która w towarzystwie męża Franka poinformowała organy ścigania o bezprawnym wykorzystaniu jej wizerunku. Całkowicie załamany Justin postanowił jednak wziąć sprawy we własne ręce, wynajmując do pomocy profesjonalnego informatyka Sebastiana Kowalskiego. Relacje między głównym bohaterem a powracającymi z Las Vegas nowożeńcami, Karoliną i Brunem, stają się coraz bardziej napięte. Sam obiekt noclegowy zamienia się w prawdziwe pole bitwy, gdzie rywalizacja toczy się zarówno o ogromne fundusze, jak i o przyszłość osobistych więzi.
Oliwka nie chce mieszać się w sprawy Justina i Oli w 3390. odcinku „Barw szczęścia”
Główny bohater odwiedzi hotel zarządzany przez Stańskich, aby zamienić kilka słów z przebywającą tam od niedawna Oliwką. Zdesperowany mężczyzna będzie próbował przekazać przez Zbrowską prywatną wiadomość na papierze, licząc skrycie, że tradycyjny list wywoła u Oli większe wrażenie niż ciągle odrzucane próby połączeń.
Mężczyzna w przypływie ogromnej bezsilności przyzna, że partnerka zerwała z nim jakikolwiek kontakt, w ogóle nie reaguje na wysyłane wiadomości tekstowe i nie odbiera telefonu, co skłoniło go do chwycenia za długopis. Zbrowska podda ten plan dość chłodnej analizie, przewidując, że przy obecnym poziomie emocji koperta prawdopodobnie od razu wyląduje w śmietniku i nikt nie zapozna się z jej treścią.
– Nie gniewaj się, ale to są sprawy między wami – Zbrowska stanowczo odmówi mu jednak pośrednictwa.
– Dobrze wiem, jak ona się teraz czuje i naprawdę uważam, że nie potrzeba jej dodatkowych stresów. I nie chcę, żeby myślała, że nie jestem po jej stronie – wyjaśni swoje stanowisko.
– To co ja mam według ciebie zrobić? – zapyta załamany Justin.
– Dać jej czas. I udowodnić, że ten filmik to fejk – usłyszy w odpowiedzi trzeźwą radę od przyjaciółki.
Justin Skotnicki zatrudnia informatyka do walki z Karoliną. Odcinek 3390
Skotnicki błyskawicznie przystąpi do gromadzenia niepodważalnych materiałów demaskujących manipulacje wspólniczki i nawiąże kontakt z Sebastianem. Kowalski, który otrzymał zlecenie przeanalizowania sfałszowanego klipu, zadzwoni do zleceniodawcy z prośbą o natychmiastowe spotkanie na terenie obiektu noclegowego, choć początkowo jego ustalenia nie będą napawały optymizmem.
– Nie mam dobrych wieści. Przerzuciłem ten filmik przez kilkadziesiąt programów, ale to jest bardzo sprytnie pomyślane – oznajmi informatyk na samym początku rozmowy.
Specjalista dostrzeże mimo wszystko niewielkie światełko w tunelu, upatrując szansy w wewnętrznej infrastrukturze informatycznej budynku.
– Jest pewna szansa i właśnie dlatego chciałem się spotkać tutaj. Nawet jeśli monitoring hotelowy z tego dnia został nadpisany, to w systemie powinny zostać ślady eksportowania pliku.
– To bierzmy się od razu do działania – zarządzi zdeterminowany Justin, po czym zaangażuje w sprawę Kajtka, prosząc go o udostępnienie Sebastianowi oryginalnych nagrań oraz dostępu do bazy.
Cieślak początkowo wyrazi ogromne obawy o swoje stanowisko pracy, ale ostatecznie ugnie się pod naporem argumentów i udostępni Kowalskiemu sprzęt służbowy.
– Będę miał przez ciebie kłopoty. Szef nie autoryzował dostępu do monitoringu nikomu spoza hotelu – skomentuje zdenerwowany Kajtek.
– Ja nie jestem spoza hotelu – przypomni mu przytomnie Skotnicki, wskazując na swoje udziały w biznesie.
Awantura w hotelu Stańskich. Karolina straszy pozwem w 3390. epizodzie
Doświadczonemu specjaliście od komputerów wystarczy raptem kilka minut, aby namierzyć kluczowy dowód pozostawiony w wirtualnej strukturze budynku. Ekspert ustali, że ktoś intencjonalnie połączył się z bazą danych w tym samym momencie, kiedy Justin prowadził konwersację z Reginą w holu głównym.
– Nie wiem, kto. Sprawdzę ścieżkę dostępu. Ale to z zewnątrz... Może być ciężko – westchnie Kowalski, analizując skomplikowane kody.
W tamtej chwili na miejscu niespodziewanie zjawią się Bruno oraz Karolina, a Różańska od razu zauważy zgromadzenie przy sprzęcie elektronicznym i wyczuje w tym jakieś ukryte intencje.
– Co tu się dzieje? Mamy jakąś awarię? – zainteresuje się złośliwie kobieta.
– Awarię w naszych relacjach. I złamanie prawa – odpowie jej bez ogródek rozwścieczony Justin.
Różańska w ułamku sekundy poskłada fakty i zorientuje się, że panowie celowo grzebią w systemie w poszukiwaniu kompromitujących ją materiałów, co skłoni ją do ostrej słownej ofensywy wymierzonej bezpośrednio w pracującego informatyka.
– Proszę spodziewać się pozwu od naszego prawnika. Włamał się pan do systemu naszego hotelu bez autoryzacji – rzuci w stronę Sebastiana.
Zdesperowany Skotnicki w ogóle nie przejmie się tymi groźbami i szybko utemperuje pewność siebie swojej biznesowej partnerki, o czym poinformował portal Interia.
– Tomasz Kępski wyraził na to zgodę. I ja również. Mamy do tego prawo jako współwłaściciele hotelu.
Kiedy i gdzie można obejrzeć 3390. odcinek serialu „Barwy szczęścia”?
Cykl obyczajowy „Barwy szczęścia” gości na ekranach od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Premiera 3390. epizodu została zaplanowana na czwartek 28 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli śledzić losów bohaterów w telewizji, mają możliwość nadrobienia wszelkich zaległości za pośrednictwem platformy TVP VOD, gdzie znajdują się wszystkie zrealizowane odsłony.
Redakcja Radia Eska przygotowała również specjalny quiz z wiedzy o obsadzie aktorskiej tego popularnego tytułu. Zachęcamy do sprawdzenia, w kogo wciela się Katarzyna Glinka.
Obsada i fabuła polskiej produkcji „Barwy szczęścia”
Ten wieloletni projekt to coś znacznie poważniejszego niż zwykła telewizyjna powiastka. Scenarzyści tworzą obraz współczesnego społeczeństwa, wplatając w fabułę dość skomplikowane zagadnienia dotyczące sporów domowych, aktów przemocy oraz problemów z akceptacją inności. Rozgrywające się przy warszawskiej ulicy Zacisznej oraz na terenie osiedla „Pod Sosnami” perypetie sprawiają, że odbiorcy z łatwością utożsamiają się z postaciami. Nadchodzące odcinki przyniosą mnóstwo nieoczekiwanych zdarzeń, które z pewnością usatysfakcjonują wielbicieli formatu.
W obsadzie znaleźli się następujący artyści:
- Jasper Sołtysiewicz wcielający się w Justina Skotnickiego
- Adrianna Biedrzyńska odgrywająca Małgorzatę Zwoleńską
- Anna Mrozowska portretująca Renatę
- Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak
- Elżbieta Romanowska grająca Aldonę Grzelak
- Jacek Rozenek występujący jako Artur Chowański
- Jakub Wieczorek kreujący postać Borysa Grzelaka
- Karolina Chapko w roli Dominiki Kowalskiej
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Konrad Skolimowski odgrywający Patryka Jezierskiego
- Lesław Żurek wcielający się w Bruna Stańskiego
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Marek Siudym w roli Anatola Koszyka
- Marieta Żukowska grająca Bożenę Wiśniewską
- Michał Rolnicki portretujący Łukasza Sadowskiego
- Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
- Wiktoria Gąsiewska występująca jako Oliwia Zbrowska
- Zbigniew Buczkowski odgrywający Zdzisława Cieślaka