Barwy szczęścia, odcinek 3390: Karolina zacznie grozić Sebastianowi. Justin będzie coraz bliżej prawdy

Karolina postanowiła pozbyć się wspólnika z prowadzonego interesu, dlatego wykreowała fałszywy materiał wideo, który miał rzekomo potwierdzać niewierność Justina i jego romans z Reginą. Stworzony za pomocą cyfrowych narzędzi obraz doprowadził do potężnego kryzysu. Zdezorientowana i oszukana Ola całkowicie zignorowała tłumaczenia partnera, po czym spakowała walizki i przeniosła się do domu matki, co fani widzieli w 3388. odsłonie produkcji. Wsparcia Skotnickiemu udzielały wprawdzie Oliwka oraz sama Regina, która w towarzystwie męża Franka poinformowała organy ścigania o bezprawnym wykorzystaniu jej wizerunku. Całkowicie załamany Justin postanowił jednak wziąć sprawy we własne ręce, wynajmując do pomocy profesjonalnego informatyka Sebastiana Kowalskiego. Relacje między głównym bohaterem a powracającymi z Las Vegas nowożeńcami, Karoliną i Brunem, stają się coraz bardziej napięte. Sam obiekt noclegowy zamienia się w prawdziwe pole bitwy, gdzie rywalizacja toczy się zarówno o ogromne fundusze, jak i o przyszłość osobistych więzi.

Oliwka nie chce mieszać się w sprawy Justina i Oli w 3390. odcinku „Barw szczęścia”

Główny bohater odwiedzi hotel zarządzany przez Stańskich, aby zamienić kilka słów z przebywającą tam od niedawna Oliwką. Zdesperowany mężczyzna będzie próbował przekazać przez Zbrowską prywatną wiadomość na papierze, licząc skrycie, że tradycyjny list wywoła u Oli większe wrażenie niż ciągle odrzucane próby połączeń.

Mężczyzna w przypływie ogromnej bezsilności przyzna, że partnerka zerwała z nim jakikolwiek kontakt, w ogóle nie reaguje na wysyłane wiadomości tekstowe i nie odbiera telefonu, co skłoniło go do chwycenia za długopis. Zbrowska podda ten plan dość chłodnej analizie, przewidując, że przy obecnym poziomie emocji koperta prawdopodobnie od razu wyląduje w śmietniku i nikt nie zapozna się z jej treścią.

– Nie gniewaj się, ale to są sprawy między wami – Zbrowska stanowczo odmówi mu jednak pośrednictwa. – Dobrze wiem, jak ona się teraz czuje i naprawdę uważam, że nie potrzeba jej dodatkowych stresów. I nie chcę, żeby myślała, że nie jestem po jej stronie – wyjaśni swoje stanowisko.

– To co ja mam według ciebie zrobić? – zapyta załamany Justin. – Dać jej czas. I udowodnić, że ten filmik to fejk – usłyszy w odpowiedzi trzeźwą radę od przyjaciółki.

Justin Skotnicki zatrudnia informatyka do walki z Karoliną. Odcinek 3390

Skotnicki błyskawicznie przystąpi do gromadzenia niepodważalnych materiałów demaskujących manipulacje wspólniczki i nawiąże kontakt z Sebastianem. Kowalski, który otrzymał zlecenie przeanalizowania sfałszowanego klipu, zadzwoni do zleceniodawcy z prośbą o natychmiastowe spotkanie na terenie obiektu noclegowego, choć początkowo jego ustalenia nie będą napawały optymizmem.

– Nie mam dobrych wieści. Przerzuciłem ten filmik przez kilkadziesiąt programów, ale to jest bardzo sprytnie pomyślane – oznajmi informatyk na samym początku rozmowy.

Specjalista dostrzeże mimo wszystko niewielkie światełko w tunelu, upatrując szansy w wewnętrznej infrastrukturze informatycznej budynku.

– Jest pewna szansa i właśnie dlatego chciałem się spotkać tutaj. Nawet jeśli monitoring hotelowy z tego dnia został nadpisany, to w systemie powinny zostać ślady eksportowania pliku. – To bierzmy się od razu do działania – zarządzi zdeterminowany Justin, po czym zaangażuje w sprawę Kajtka, prosząc go o udostępnienie Sebastianowi oryginalnych nagrań oraz dostępu do bazy.

Cieślak początkowo wyrazi ogromne obawy o swoje stanowisko pracy, ale ostatecznie ugnie się pod naporem argumentów i udostępni Kowalskiemu sprzęt służbowy.

– Będę miał przez ciebie kłopoty. Szef nie autoryzował dostępu do monitoringu nikomu spoza hotelu – skomentuje zdenerwowany Kajtek. – Ja nie jestem spoza hotelu – przypomni mu przytomnie Skotnicki, wskazując na swoje udziały w biznesie.

Awantura w hotelu Stańskich. Karolina straszy pozwem w 3390. epizodzie

Doświadczonemu specjaliście od komputerów wystarczy raptem kilka minut, aby namierzyć kluczowy dowód pozostawiony w wirtualnej strukturze budynku. Ekspert ustali, że ktoś intencjonalnie połączył się z bazą danych w tym samym momencie, kiedy Justin prowadził konwersację z Reginą w holu głównym.

– Nie wiem, kto. Sprawdzę ścieżkę dostępu. Ale to z zewnątrz... Może być ciężko – westchnie Kowalski, analizując skomplikowane kody.

W tamtej chwili na miejscu niespodziewanie zjawią się Bruno oraz Karolina, a Różańska od razu zauważy zgromadzenie przy sprzęcie elektronicznym i wyczuje w tym jakieś ukryte intencje.

– Co tu się dzieje? Mamy jakąś awarię? – zainteresuje się złośliwie kobieta. – Awarię w naszych relacjach. I złamanie prawa – odpowie jej bez ogródek rozwścieczony Justin.

Różańska w ułamku sekundy poskłada fakty i zorientuje się, że panowie celowo grzebią w systemie w poszukiwaniu kompromitujących ją materiałów, co skłoni ją do ostrej słownej ofensywy wymierzonej bezpośrednio w pracującego informatyka.

– Proszę spodziewać się pozwu od naszego prawnika. Włamał się pan do systemu naszego hotelu bez autoryzacji – rzuci w stronę Sebastiana.

Zdesperowany Skotnicki w ogóle nie przejmie się tymi groźbami i szybko utemperuje pewność siebie swojej biznesowej partnerki, o czym poinformował portal Interia.

– Tomasz Kępski wyraził na to zgodę. I ja również. Mamy do tego prawo jako współwłaściciele hotelu.

Kiedy i gdzie można obejrzeć 3390. odcinek serialu „Barwy szczęścia”?

Cykl obyczajowy „Barwy szczęścia” gości na ekranach od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Premiera 3390. epizodu została zaplanowana na czwartek 28 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli śledzić losów bohaterów w telewizji, mają możliwość nadrobienia wszelkich zaległości za pośrednictwem platformy TVP VOD, gdzie znajdują się wszystkie zrealizowane odsłony.

Redakcja Radia Eska przygotowała również specjalny quiz z wiedzy o obsadzie aktorskiej tego popularnego tytułu. Zachęcamy do sprawdzenia, w kogo wciela się Katarzyna Glinka.

Obsada i fabuła polskiej produkcji „Barwy szczęścia”

Ten wieloletni projekt to coś znacznie poważniejszego niż zwykła telewizyjna powiastka. Scenarzyści tworzą obraz współczesnego społeczeństwa, wplatając w fabułę dość skomplikowane zagadnienia dotyczące sporów domowych, aktów przemocy oraz problemów z akceptacją inności. Rozgrywające się przy warszawskiej ulicy Zacisznej oraz na terenie osiedla „Pod Sosnami” perypetie sprawiają, że odbiorcy z łatwością utożsamiają się z postaciami. Nadchodzące odcinki przyniosą mnóstwo nieoczekiwanych zdarzeń, które z pewnością usatysfakcjonują wielbicieli formatu.

W obsadzie znaleźli się następujący artyści:

Jasper Sołtysiewicz wcielający się w Justina Skotnickiego

Adrianna Biedrzyńska odgrywająca Małgorzatę Zwoleńską

Anna Mrozowska portretująca Renatę

Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak

Elżbieta Romanowska grająca Aldonę Grzelak

Jacek Rozenek występujący jako Artur Chowański

Jakub Wieczorek kreujący postać Borysa Grzelaka

Karolina Chapko w roli Dominiki Kowalskiej

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Konrad Skolimowski odgrywający Patryka Jezierskiego

Lesław Żurek wcielający się w Bruna Stańskiego

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Marek Siudym w roli Anatola Koszyka

Marieta Żukowska grająca Bożenę Wiśniewską

Michał Rolnicki portretujący Łukasza Sadowskiego

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Wiktoria Gąsiewska występująca jako Oliwia Zbrowska

Zbigniew Buczkowski odgrywający Zdzisława Cieślaka

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Barwy szczęścia. Wściekła Oliwka wyżyje się na Kajtku. Wyrzuci mu najgorsze