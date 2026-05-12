Barwy szczęścia, odcinek 3385: Ewa i Romeo zaszaleją tej nocy! Młodzi przeżyją wyjątkowe chwile we dwoje

Spis treści
W poprzednim odcinku (3384) odcinku serialu Damian podjął radykalną decyzję i pozbawił pracy Aro. Powodem była niewierność mężczyzny wobec Luizy oraz wchodzenie w relacje intymne z klientką. Zrozpaczona dziewczyna po zerwaniu z partnerem chciała zrezygnować z kontynuowania nauki na uczelni. Tymczasem w rodzinie Pyrków wybuchł konflikt pomiędzy Emilem i Emilką, którego podłożem była aktywność Daniela, co bardzo zmartwiło Joannę. Agata stanęła przed koniecznością rozwiązania kwestii mieszkaniowych. Z kolei Grzelakowie nieustannie martwili się możliwością wytoczenia im procesu w związku z hospitalizacją pana Bogumiła, a ta sytuacja wciąż pozostaje nierozwiązana. W tym czasie Romeo przygotowywał się do balu maturalnego, na który miał się udać z ukochaną Ewą.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3385
Będący pod wpływem magicznej aury Las Vegas Bruno decyduje się na niespodziewany krok i prosi Karolinę o szybki ślub w jednej z tamtejszych urokliwych kapliczek. Ta nagła decyzja, podjęta w chwili zapomnienia o codziennych problemach, może wywrzeć ogromny wpływ na przyszłość ich związku.
Tymczasem w Polsce Sebastian stosuje szantaż emocjonalny wobec Dominiki, żądając od niej natychmiastowego zakończenia współpracy z Renatą. Kobieta nie potrafi bowiem pokonać swojego uzależnienia. Dominika zostaje postawiona w trudnej sytuacji i musi dokonać bolesnego wyboru pomiędzy lojalnością wobec długoletniej przyjaciółki a oczekiwaniami swojego partnera.
Kajtek wykorzystuje nadarzającą się okazję i spotyka się z Oliwką. Dochodzi do tego w momencie, gdy Justin w tajemnicy wynajmuje dziewczynie pokój w hotelu po bardzo okazyjnej cenie. Chłopak usiłuje skłonić byłą partnerkę do poważnej rozmowy, licząc na to, że uda im się w końcu wyjaśnić wszystkie zaszłości z przeszłości.
Z kolei Ewa i Romeo przeżywają niezwykle ważne chwile. Zakochani udają się na długo wyczekiwaną studniówkę. Ich głównym celem jest choć na moment oderwać się od trudnych problemów rodzinnych i w pełni oddać się beztroskiej zabawie w gronie znajomych.
Odcinek 3385 serialu "Barwy szczęścia". Kiedy i gdzie obejrzeć?
Popularną produkcję „Barwy szczęścia” widzowie mogą śledzić na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku o godz. 20:05. Najnowszy, 3385. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026 r. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed telewizorem w czasie premierowej emisji, nie muszą się martwić. Wszystkie epizody, zarówno te bieżące, jak i archiwalne, są dostępne do obejrzenia w dowolnym momencie za pośrednictwem platformy TVP VOD.
O czym są "Barwy szczęścia"? Fabuła i obsada hitu TVP
„Barwy szczęścia” to produkcja, która wykracza poza ramy zwykłej telenoweli obyczajowej. Serial stanowi trafne odzwierciedlenie polskiej rzeczywistości, poruszając szereg skomplikowanych i ważnych kwestii społecznych. Wśród nich znajdują się m.in. spory rodzinne, problematyka tolerancji oraz zjawisko przemocy. Wydarzenia, których tłem są warszawska ulica Zaciszna i osiedle „Pod Sosnami”, sprawiają, że widzowie mogą łatwo identyfikować się z postaciami, dzieląc z nimi zarówno momenty radości, jak i życiowe dramaty. W bieżącym sezonie twórcy zadbali o to, by dostarczyć fanom wielu emocji, obiecując liczne niespodzianki i nieoczekiwane zwroty akcji.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin Skotnicki
- Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska
- Anna Mrozowska jako Renata
- Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jacek Rozenek jako Artur Chowański
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
- Karolina Chapko jako Dominika Kowalska
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Marek Siudym jako Anatol Koszyk
- Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak