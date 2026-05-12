Barwy szczęścia, odcinek 3385: Ewa i Romeo zaszaleją tej nocy! Młodzi przeżyją wyjątkowe chwile we dwoje

W poprzednim odcinku (3384) odcinku serialu Damian podjął radykalną decyzję i pozbawił pracy Aro. Powodem była niewierność mężczyzny wobec Luizy oraz wchodzenie w relacje intymne z klientką. Zrozpaczona dziewczyna po zerwaniu z partnerem chciała zrezygnować z kontynuowania nauki na uczelni. Tymczasem w rodzinie Pyrków wybuchł konflikt pomiędzy Emilem i Emilką, którego podłożem była aktywność Daniela, co bardzo zmartwiło Joannę. Agata stanęła przed koniecznością rozwiązania kwestii mieszkaniowych. Z kolei Grzelakowie nieustannie martwili się możliwością wytoczenia im procesu w związku z hospitalizacją pana Bogumiła, a ta sytuacja wciąż pozostaje nierozwiązana. W tym czasie Romeo przygotowywał się do balu maturalnego, na który miał się udać z ukochaną Ewą.

Barwy szczęścia. Elżbieta przyłapie Ewę z Romeo w łóżku! Dłużej tego nie wytrzyma

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3385

Będący pod wpływem magicznej aury Las Vegas Bruno decyduje się na niespodziewany krok i prosi Karolinę o szybki ślub w jednej z tamtejszych urokliwych kapliczek. Ta nagła decyzja, podjęta w chwili zapomnienia o codziennych problemach, może wywrzeć ogromny wpływ na przyszłość ich związku.

Tymczasem w Polsce Sebastian stosuje szantaż emocjonalny wobec Dominiki, żądając od niej natychmiastowego zakończenia współpracy z Renatą. Kobieta nie potrafi bowiem pokonać swojego uzależnienia. Dominika zostaje postawiona w trudnej sytuacji i musi dokonać bolesnego wyboru pomiędzy lojalnością wobec długoletniej przyjaciółki a oczekiwaniami swojego partnera.

Kajtek wykorzystuje nadarzającą się okazję i spotyka się z Oliwką. Dochodzi do tego w momencie, gdy Justin w tajemnicy wynajmuje dziewczynie pokój w hotelu po bardzo okazyjnej cenie. Chłopak usiłuje skłonić byłą partnerkę do poważnej rozmowy, licząc na to, że uda im się w końcu wyjaśnić wszystkie zaszłości z przeszłości.

Z kolei Ewa i Romeo przeżywają niezwykle ważne chwile. Zakochani udają się na długo wyczekiwaną studniówkę. Ich głównym celem jest choć na moment oderwać się od trudnych problemów rodzinnych i w pełni oddać się beztroskiej zabawie w gronie znajomych.

Odcinek 3385 serialu "Barwy szczęścia". Kiedy i gdzie obejrzeć?

Popularną produkcję „Barwy szczęścia” widzowie mogą śledzić na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku o godz. 20:05. Najnowszy, 3385. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026 r. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed telewizorem w czasie premierowej emisji, nie muszą się martwić. Wszystkie epizody, zarówno te bieżące, jak i archiwalne, są dostępne do obejrzenia w dowolnym momencie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O czym są "Barwy szczęścia"? Fabuła i obsada hitu TVP

„Barwy szczęścia” to produkcja, która wykracza poza ramy zwykłej telenoweli obyczajowej. Serial stanowi trafne odzwierciedlenie polskiej rzeczywistości, poruszając szereg skomplikowanych i ważnych kwestii społecznych. Wśród nich znajdują się m.in. spory rodzinne, problematyka tolerancji oraz zjawisko przemocy. Wydarzenia, których tłem są warszawska ulica Zaciszna i osiedle „Pod Sosnami”, sprawiają, że widzowie mogą łatwo identyfikować się z postaciami, dzieląc z nimi zarówno momenty radości, jak i życiowe dramaty. W bieżącym sezonie twórcy zadbali o to, by dostarczyć fanom wielu emocji, obiecując liczne niespodzianki i nieoczekiwane zwroty akcji.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Jasper Sołtysiewicz jako Justin Skotnicki

Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska

Anna Mrozowska jako Renata

Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jacek Rozenek jako Artur Chowański

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak

Karolina Chapko jako Dominika Kowalska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Marek Siudym jako Anatol Koszyk

Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak