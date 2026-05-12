Barwy szczęścia, odcinek 3385: Ewa i Romeo zaszaleją tej nocy! Młodzi przeżyją wyjątkowe chwile we dwoje

Joanna Dembek
2026-05-12 11:27

Bruno zaskoczy Karolinę propozycją błyskawicznego ślubu, a Sebastian zażąda od Dominiki, by ta zerwała współpracę z uzależnioną od leków Renatą. Tymczasem Kajtek wykorzysta okazję, by porozmawiać z Oliwką w hotelu. Czy noc studniówkowa Ewy i Romea będzie tak idealna, jak planowali? Zachęcamy do czytania streszczeń i oglądania serialu. Odcinek 3385 będzie wyemitowany już w czwartek, 21 maja.

W poprzednim odcinku (3384) odcinku serialu Damian podjął radykalną decyzję i pozbawił pracy Aro. Powodem była niewierność mężczyzny wobec Luizy oraz wchodzenie w relacje intymne z klientką. Zrozpaczona dziewczyna po zerwaniu z partnerem chciała zrezygnować z kontynuowania nauki na uczelni. Tymczasem w rodzinie Pyrków wybuchł konflikt pomiędzy Emilem i Emilką, którego podłożem była aktywność Daniela, co bardzo zmartwiło Joannę. Agata stanęła przed koniecznością rozwiązania kwestii mieszkaniowych. Z kolei Grzelakowie nieustannie martwili się możliwością wytoczenia im procesu w związku z hospitalizacją pana Bogumiła, a ta sytuacja wciąż pozostaje nierozwiązana. W tym czasie Romeo przygotowywał się do balu maturalnego, na który miał się udać z ukochaną Ewą.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3385

Będący pod wpływem magicznej aury Las Vegas Bruno decyduje się na niespodziewany krok i prosi Karolinę o szybki ślub w jednej z tamtejszych urokliwych kapliczek. Ta nagła decyzja, podjęta w chwili zapomnienia o codziennych problemach, może wywrzeć ogromny wpływ na przyszłość ich związku.

Tymczasem w Polsce Sebastian stosuje szantaż emocjonalny wobec Dominiki, żądając od niej natychmiastowego zakończenia współpracy z Renatą. Kobieta nie potrafi bowiem pokonać swojego uzależnienia. Dominika zostaje postawiona w trudnej sytuacji i musi dokonać bolesnego wyboru pomiędzy lojalnością wobec długoletniej przyjaciółki a oczekiwaniami swojego partnera.

Kajtek wykorzystuje nadarzającą się okazję i spotyka się z Oliwką. Dochodzi do tego w momencie, gdy Justin w tajemnicy wynajmuje dziewczynie pokój w hotelu po bardzo okazyjnej cenie. Chłopak usiłuje skłonić byłą partnerkę do poważnej rozmowy, licząc na to, że uda im się w końcu wyjaśnić wszystkie zaszłości z przeszłości.

Z kolei Ewa i Romeo przeżywają niezwykle ważne chwile. Zakochani udają się na długo wyczekiwaną studniówkę. Ich głównym celem jest choć na moment oderwać się od trudnych problemów rodzinnych i w pełni oddać się beztroskiej zabawie w gronie znajomych.

Odcinek 3385 serialu "Barwy szczęścia". Kiedy i gdzie obejrzeć?

Popularną produkcję „Barwy szczęścia” widzowie mogą śledzić na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku o godz. 20:05. Najnowszy, 3385. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026 r. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed telewizorem w czasie premierowej emisji, nie muszą się martwić. Wszystkie epizody, zarówno te bieżące, jak i archiwalne, są dostępne do obejrzenia w dowolnym momencie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O czym są "Barwy szczęścia"? Fabuła i obsada hitu TVP

„Barwy szczęścia” to produkcja, która wykracza poza ramy zwykłej telenoweli obyczajowej. Serial stanowi trafne odzwierciedlenie polskiej rzeczywistości, poruszając szereg skomplikowanych i ważnych kwestii społecznych. Wśród nich znajdują się m.in. spory rodzinne, problematyka tolerancji oraz zjawisko przemocy. Wydarzenia, których tłem są warszawska ulica Zaciszna i osiedle „Pod Sosnami”, sprawiają, że widzowie mogą łatwo identyfikować się z postaciami, dzieląc z nimi zarówno momenty radości, jak i życiowe dramaty. W bieżącym sezonie twórcy zadbali o to, by dostarczyć fanom wielu emocji, obiecując liczne niespodzianki i nieoczekiwane zwroty akcji.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin Skotnicki
  • Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska
  • Anna Mrozowska jako Renata
  • Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jacek Rozenek jako Artur Chowański
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
  • Karolina Chapko jako Dominika Kowalska
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Marek Siudym jako Anatol Koszyk
  • Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak
