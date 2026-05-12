"M jak miłość": streszczenie odcinka 1935

Serial "M jak miłość" w ostatnim odcinku postawił na mocne uderzenie i trudne sytuacje, które wywróciły codzienność znanych postaci do góry nogami. Powracający do kraju Jabłoński napadł na Paulinę, planując odurzyć ją narkotykami i porwać, jednak na jego drodze ponownie stanęła zdeterminowana Magda. Z kolei Kamil spędził pracowite popołudnie u Zduńskich, gdzie opieka nad dziećmi i próba opanowania chaosu na Deszczowej skłoniły go do poważnych przemyśleń. Te doświadczenia sprawiły, że mężczyzna postanowił odmienić swoje życie i wyznał Anicie, że chciałby mieć z nią dziecko. W tym samym czasie Paweł w końcu obejrzał nagrania zostawione przez Frankę, by poznać jej ostatnie słowa, a w trudnych chwilach wsparciem znów stała się dla niego Agnes. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"M jak miłość" odc. 1935 - streszczenie
Sowiński nie rezygnuje z uprzykrzania życia Olkowi i decyduje się na kolejny krok, podrzucając mu pieniądze mające sugerować przyjęcie korzyści majątkowej. Tereska orientuje się w sytuacji i przekazuje ostrzeżenie Anecie, która natychmiastowo angażuje się w ratowanie małżonka przed oskarżeniami. Trudności nie omijają również Kasi, ponieważ dyrektor zaczyna interesować się jej osobą w sposób, który budzi niepokój. Sytuacja Sanockiej staje się krytyczna, gdy Sokołowska wywiera na nią presję, a jej skrywana tajemnica trafia w ręce bezwzględnego Sowińskiego. Dodatkowo Domańska porozumiewa się z Klarą w celu przygotowania zasadzki na Marcina. Z kolei Martyna zaczyna uświadamiać sobie, że darzy Jakuba coraz głębszym i szczerym uczuciem.
"M jak miłość" odc. 1935 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani tej produkcji nie muszą się martwić o zmiany w programie, ponieważ serial utrzymuje swoje stałe miejsce w ramówce. Wieczorne pasmo od lat przyciąga przed ekrany osoby ciekawe nowych wątków z życia mieszkańców Grabiny i Warszawy. Telewizja Polska dba o regularność emisji, dzięki czemu każdy może bez przeszkód śledzić bieżące wydarzenia. Najnowszy epizod zostanie pokazany w połowie maja, oferując kontynuację rozpoczętych wcześniej wątków. Premiera odcinka zaplanowana jest na 19 maja 2026 roku o godzinie 20:55 w TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
Ta polska telenowela to prawdziwy fenomen, który towarzyszy nam już od początku lat dwutysięcznych i wciąż cieszy się ogromną popularnością. Historia wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków przyciąga przed ekrany kolejne roczniki, łącząc codzienne problemy z wielką miłością i trudnymi wyborami. Serial potrafi zaciekawić życiowymi opowieściami, w których wielu z nas może odnaleźć cząstkę własnych doświadczeń. Nic dziwnego, że losy bohaterów są tak chętnie komentowane i wzbudzają tyle dyskusji przy domowych stołach. W obsadzie serialu występują m.in.:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)