"M jak miłość": streszczenie odcinka 1935

Serial "M jak miłość" w ostatnim odcinku postawił na mocne uderzenie i trudne sytuacje, które wywróciły codzienność znanych postaci do góry nogami. Powracający do kraju Jabłoński napadł na Paulinę, planując odurzyć ją narkotykami i porwać, jednak na jego drodze ponownie stanęła zdeterminowana Magda. Z kolei Kamil spędził pracowite popołudnie u Zduńskich, gdzie opieka nad dziećmi i próba opanowania chaosu na Deszczowej skłoniły go do poważnych przemyśleń. Te doświadczenia sprawiły, że mężczyzna postanowił odmienić swoje życie i wyznał Anicie, że chciałby mieć z nią dziecko. W tym samym czasie Paweł w końcu obejrzał nagrania zostawione przez Frankę, by poznać jej ostatnie słowa, a w trudnych chwilach wsparciem znów stała się dla niego Agnes. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

"M jak miłość" odc. 1935 - streszczenie

Sowiński nie rezygnuje z uprzykrzania życia Olkowi i decyduje się na kolejny krok, podrzucając mu pieniądze mające sugerować przyjęcie korzyści majątkowej. Tereska orientuje się w sytuacji i przekazuje ostrzeżenie Anecie, która natychmiastowo angażuje się w ratowanie małżonka przed oskarżeniami. Trudności nie omijają również Kasi, ponieważ dyrektor zaczyna interesować się jej osobą w sposób, który budzi niepokój. Sytuacja Sanockiej staje się krytyczna, gdy Sokołowska wywiera na nią presję, a jej skrywana tajemnica trafia w ręce bezwzględnego Sowińskiego. Dodatkowo Domańska porozumiewa się z Klarą w celu przygotowania zasadzki na Marcina. Z kolei Martyna zaczyna uświadamiać sobie, że darzy Jakuba coraz głębszym i szczerym uczuciem.

"M jak miłość" odc. 1935 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej produkcji nie muszą się martwić o zmiany w programie, ponieważ serial utrzymuje swoje stałe miejsce w ramówce. Wieczorne pasmo od lat przyciąga przed ekrany osoby ciekawe nowych wątków z życia mieszkańców Grabiny i Warszawy. Telewizja Polska dba o regularność emisji, dzięki czemu każdy może bez przeszkód śledzić bieżące wydarzenia. Najnowszy epizod zostanie pokazany w połowie maja, oferując kontynuację rozpoczętych wcześniej wątków. Premiera odcinka zaplanowana jest na 19 maja 2026 roku o godzinie 20:55 w TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

Ta polska telenowela to prawdziwy fenomen, który towarzyszy nam już od początku lat dwutysięcznych i wciąż cieszy się ogromną popularnością. Historia wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków przyciąga przed ekrany kolejne roczniki, łącząc codzienne problemy z wielką miłością i trudnymi wyborami. Serial potrafi zaciekawić życiowymi opowieściami, w których wielu z nas może odnaleźć cząstkę własnych doświadczeń. Nic dziwnego, że losy bohaterów są tak chętnie komentowane i wzbudzają tyle dyskusji przy domowych stołach. W obsadzie serialu występują m.in.:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)