Barwy szczęścia, odcinek 3359: Niebezpieczny układ Kajtka i Karoliny! Ktoś straci pracę

Spis treści
Co wydarzyło się w 3358. odcinku "Barw szczęścia"?
W poprzednim epizodzie andrzejkowe przepowiednie zachęciły bohaterów do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Jola zwiastowała Weronice rychły sukces, podczas gdy zaintrygowana wróżbą Wanda postanowiła otworzyć się na nową miłość. Krystyna z kolei zmagała się z pogarszającym się stanem zdrowia, co doprowadziło ją na skraj emocjonalnego załamania. W tych trudnych chwilach wsparcia próbowali udzielić jej Jaworski wraz z Markiem. W tym samym czasie Rawiczowa, będąc na etapie poszukiwania nowego mieszkania, zastąpiła Małgorzatę podczas ważnego spotkania. Jej obecność zaowocowała nową propozycją zawodowej współpracy.
Streszczenie odcinka 3359. serialu "Barwy szczęścia"
Karolina nie ustaje w swoich hotelowych intrygach. W porozumieniu z Brunem knuje kolejne oszustwa, a na świeżo awansowanym Kajtku wymusza drastyczną redukcję zatrudnienia. Justin zdecydowanie ostrzega kolegę przed jej manipulacjami. Z kolei Małgorzata, powoli odzyskująca życiową stabilizację, prosi Rawiczową o wsparcie przy sprzedaży nieruchomości należącej do Natalii i Cezarego. W międzyczasie Jaworski mierzy się z problemami po nieoczekiwanej rezygnacji najemcy swojego lokalu. Na domiar tego, podczas partii brydża zorganizowanej przez Wandę, Marczak pojawia się w towarzystwie swojej małżonki.
Kiedy i gdzie oglądać "Barwy szczęścia"?
Popularna produkcja "Barwy szczęścia" gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Najnowszy, 3359. odcinek zostanie zaprezentowany w środę, 15 kwietnia 2026 roku. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed odbiornikiem o tej porze, przygotowano alternatywę. Zarówno bieżące, jak i wcześniejsze epizody można z łatwością nadrobić online, korzystając z platformy TVP VOD.
O czym są "Barwy szczęścia" i kto w nich występuje?
"Barwy szczęścia" to produkcja, która wykracza poza ramy zwykłej telenoweli obyczajowej. Serial funkcjonuje jako zwierciadło polskiego społeczeństwa, podejmując złożone i często niewygodne tematy, takie jak konflikty w rodzinie, problem nietolerancji czy zjawisko przemocy. Widzowie mogą łatwo utożsamić się z bohaterami zamieszkującymi ulicę Zaciszną i osiedle "Pod Sosnami", dzieląc z nimi codzienne radości i smutki. W obecnym sezonie twórcy przygotowali mnóstwo niespodzianek i emocjonujących zwrotów akcji, gwarantując niezapomniane seanse.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Jasper Sołtysiewicz, wcielający się w Justina Skotnickiego,
- Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska,
- Anna Mrozowska grająca Renatę,
- Bronisław Wrocławski w roli Jerzego Marczaka,
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak,
- Jacek Rozenek, czyli serialowy Artur Chowański,
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak,
- Karolina Chapko w roli Dominiki Kowalskiej,
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka,
- Konrad Skolimowski, wcielający się w Patryka Jezierskiego,
- Lesław Żurek jako Bruno Stański,
- Marcin Perchuć w roli Marka Złotego,
- Marek Siudym grający Anatola Koszyka,
- Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska,
- Michał Rolnicki, czyli Łukasz Sadowski,
- Stanisława Celińska wcielająca się w Amelię Wiśniewską,
- Wiktoria Gąsiewska w roli Oliwii Zbrowskiej,
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak.