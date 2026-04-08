Barwy szczęścia, odcinek 3359: Niebezpieczny układ Kajtka i Karoliny! Ktoś straci pracę

Co wydarzyło się w 3358. odcinku "Barw szczęścia"?

W poprzednim epizodzie andrzejkowe przepowiednie zachęciły bohaterów do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Jola zwiastowała Weronice rychły sukces, podczas gdy zaintrygowana wróżbą Wanda postanowiła otworzyć się na nową miłość. Krystyna z kolei zmagała się z pogarszającym się stanem zdrowia, co doprowadziło ją na skraj emocjonalnego załamania. W tych trudnych chwilach wsparcia próbowali udzielić jej Jaworski wraz z Markiem. W tym samym czasie Rawiczowa, będąc na etapie poszukiwania nowego mieszkania, zastąpiła Małgorzatę podczas ważnego spotkania. Jej obecność zaowocowała nową propozycją zawodowej współpracy.

Barwy szczęścia. Afera w hotelu Bruna! Ukryje przed Justinem zyski z tej imprezy

Streszczenie odcinka 3359. serialu "Barwy szczęścia"

Karolina nie ustaje w swoich hotelowych intrygach. W porozumieniu z Brunem knuje kolejne oszustwa, a na świeżo awansowanym Kajtku wymusza drastyczną redukcję zatrudnienia. Justin zdecydowanie ostrzega kolegę przed jej manipulacjami. Z kolei Małgorzata, powoli odzyskująca życiową stabilizację, prosi Rawiczową o wsparcie przy sprzedaży nieruchomości należącej do Natalii i Cezarego. W międzyczasie Jaworski mierzy się z problemami po nieoczekiwanej rezygnacji najemcy swojego lokalu. Na domiar tego, podczas partii brydża zorganizowanej przez Wandę, Marczak pojawia się w towarzystwie swojej małżonki.

Kiedy i gdzie oglądać "Barwy szczęścia"?

Popularna produkcja "Barwy szczęścia" gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Najnowszy, 3359. odcinek zostanie zaprezentowany w środę, 15 kwietnia 2026 roku. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed odbiornikiem o tej porze, przygotowano alternatywę. Zarówno bieżące, jak i wcześniejsze epizody można z łatwością nadrobić online, korzystając z platformy TVP VOD.

O czym są "Barwy szczęścia" i kto w nich występuje?

"Barwy szczęścia" to produkcja, która wykracza poza ramy zwykłej telenoweli obyczajowej. Serial funkcjonuje jako zwierciadło polskiego społeczeństwa, podejmując złożone i często niewygodne tematy, takie jak konflikty w rodzinie, problem nietolerancji czy zjawisko przemocy. Widzowie mogą łatwo utożsamić się z bohaterami zamieszkującymi ulicę Zaciszną i osiedle "Pod Sosnami", dzieląc z nimi codzienne radości i smutki. W obecnym sezonie twórcy przygotowali mnóstwo niespodzianek i emocjonujących zwrotów akcji, gwarantując niezapomniane seanse.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Jasper Sołtysiewicz, wcielający się w Justina Skotnickiego,

Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska,

Anna Mrozowska grająca Renatę,

Bronisław Wrocławski w roli Jerzego Marczaka,

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak,

Jacek Rozenek, czyli serialowy Artur Chowański,

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak,

Karolina Chapko w roli Dominiki Kowalskiej,

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka,

Konrad Skolimowski, wcielający się w Patryka Jezierskiego,

Lesław Żurek jako Bruno Stański,

Marcin Perchuć w roli Marka Złotego,

Marek Siudym grający Anatola Koszyka,

Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska,

Michał Rolnicki, czyli Łukasz Sadowski,

Stanisława Celińska wcielająca się w Amelię Wiśniewską,

Wiktoria Gąsiewska w roli Oliwii Zbrowskiej,

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak.