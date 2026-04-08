Barwy szczęścia, odcinek 3355: To koniec sielanki u Justina i Oli. Dojdzie między nimi do ostrego starcia

W minionym, 3354. epizodzie doszło do poważnego kryzysu w związku Oliwki i Kępskiego, co było efektem zatajonego spotkania mężczyzny z Grażyną. Zbrowska szukała pocieszenia u Madzi, jednak ta postanowiła nie opowiadać się po żadnej ze stron. Tymczasem w hotelu Justin bezskutecznie podważał decyzje Stańskiego, a Karolina wręczyła Kajtkowi nieoficjalną premię, by kupić jego przychylność. Odwołana partia brydża i nieszczęśliwy wypadek Krystyny sprawiły, że Jerzy spędził wieczór w towarzystwie Wandy. W tym samym czasie Aldona z Borysem zaplanowali wyjazd do Aleksa do Anglii, natomiast Ewa wykorzystała nieobecność babci, by ugościć u siebie Romeo.

Barwy szczęścia. Emil nie przyzna się Asi, gdzie go zabiera ojciec!

Streszczenie odcinka 3355 serialu "Barwy szczęścia"

Informacja o schadzce Jerzego i Wandy doprowadza Małgorzatę do szału z zazdrości, co kończy się otwartym konfliktem obu pań. W międzyczasie Borys przeprowadza z Romeo męską rozmowę na temat odpowiedzialności, doskonale zdając sobie sprawę z jego intymnych zamiarów. Sama Ewa prosi Elżbietę o dyskrecję i wsparcie podczas wizyty w gabinecie ginekologicznym przed planowanym weekendem z ukochanym. Równolegle w oczach Justina brutalnie pęka idealny wizerunek Oli, a Tomasz atakuje Madzię, oskarżając ją o zdradzenie Oliwce jego fascynacji Grażyną.

Kiedy i gdzie oglądać "Barwy szczęścia"?

Produkcję można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Najnowszy, 3355. odcinek zadebiutuje w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą na premierę telewizyjną, mogą nadrobić wszystkie bieżące oraz archiwalne epizody na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym są "Barwy szczęścia" i kto w nich występuje?

Hitowa produkcja TVP to coś więcej niż zwykła obyczajówka. Stanowi ona wierne odbicie polskiej rzeczywistości, podejmując trudne wątki dotyczące przemocy, braku tolerancji czy dramatów rodzinnych. Wydarzenia rozgrywające się na osiedlu „Pod Sosnami” i przy ulicy Zacisznej w Warszawie sprawiają, że widzowie łatwo utożsamiają się z problemami bohaterów. Obecny sezon gwarantuje fanom mnóstwo niespodzianek i dynamicznych zwrotów akcji.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

- Jasper Sołtysiewicz (wcielający się w Justina Skotnickiego)

- Adrianna Biedrzyńska (grająca Małgorzatę Zwoleńską)

- Anna Mrozowska (jako serialowa Renata)

- Bronisław Wrocławski (występujący jako Jerzy Marczak)

- Elżbieta Romanowska (odgrywająca Aldonę Grzelak)

- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

- Jakub Wieczorek (w roli Borysa Grzelaka)

- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

- Katarzyna Glinka (grająca Kasię Górkę)

- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

- Lesław Żurek (w roli Bruno Stańskiego)

- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

- Marek Siudym (wcielający się w Anatola Koszyka)

- Marieta Żukowska (odgrywająca Bożenę Wiśniewską)

- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

- Stanisława Celińska (w roli Amelii Wiśniewskiej)

- Wiktoria Gąsiewska (grająca Oliwię Zbrowską)

- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)