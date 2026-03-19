Barwy szczęścia, odcinek 3354: Jerzy spędzi noc u Wandy. Plany zakłóci niespodziewany wypadek

"Barwy szczęścia" odcinek 3354. Środa 8 kwietnia 2026 roku w TVP2

W nadchodzącym 3354 odcinku produkcji "Barwy szczęścia" czwórka znajomych zaplanuje tradycyjną partię brydża. Wanda, Jerzy oraz Krystyna i Krzysztof (Jacek Kałucki) postanowią zmienić dotychczasową lokalizację swoich rozgrywek. Kępska zaprosi całą grupę do swojego mieszkania, co będzie miało stanowić symboliczne wejście w nowy, lepszy etap po stracie zmarłego męża. Gospodyni zadba o przygotowanie apetycznych przekąsek oraz odpowiednich napojów, a także elegancko przystroi stół. Sama zaprezentuje się w zupełnie nowej stylizacji, skomponowanej przy wsparciu Grażyny (Kinga Suchan), z niecierpliwością wyczekując pojawienia się zaproszonych znajomych.

Jako pierwszy w progach mieszkania gospodyni pojawi się Jerzy, co wywoła u niej nieskrywaną i ogromną radość. To właśnie na wizycie Marczaka będzie zależało jej najbardziej, ponieważ w minionych tygodniach ich wzajemne relacje ulegną bardzo mocnemu zacieśnieniu. Kobieta odważy się złożyć mężczyźnie na tyle odważną propozycję, że Krystyna uzna zachowanie koleżanki za wyraźny koniec żałoby. Intuicja wcale jej nie zawiedzie, gdyż Wanda definitywnie zamknie okres wdowieństwa, a głównym katalizatorem tej decyzji będzie właśnie zażyłość z Jerzym.

W 3354 odcinku "Barw szczęścia" Jerzy zostanie z Wandą sam na sam

Gospodyni wraz z Jerzym będą w pełnej gotowości oczekiwać na przybycie pozostałej dwójki graczy karcianych. Sytuacja ulegnie jednak diametralnej zmianie, ponieważ Krystyna i Krzysztof ostatecznie nie stawią się na wieczornym spotkaniu. Głównym powodem absencji okaże się kolejny niefortunny incydent z udziałem Jaworskiej, która wciąż będzie zmagać się z mocno postępującą chorobą Alzheimera. Stan zdrowia seniorki drastycznie się pogorszy, dlatego zaniepokojony mąż zmuszony będzie w ostatniej chwili odwołać wizytę w mieszkaniu, w którym znajduje się już wygodnie rozgoszczony Marczak.

Brak zaproszonych znajomych w 3354 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wcale nie skłoni wdowy do wyproszenia gościa. Kępska postąpi zupełnie inaczej i postanowi kontynuować rozpoczęty wieczór wyłącznie w towarzystwie Jerzego. Oboje spędzą czas tak przyjemnie i beztrosko, że kompletnie zapomną o tykających zegarkach, a ich niewinne spotkanie niespodziewanie przeciągnie się w nieskończoność. Marczak opuści mieszkanie swojej bliskiej znajomej dopiero, gdy za oknem zacznie świtać, wracając do siebie we wczesnych godzinach porannych.

Bliska zażyłość Kępskiej i Marczaka w 3354 odcinku Barw szczęścia rozwścieczy Małgorzatę

Rozwój wydarzeń w 3354 odcinku "Barw szczęścia" pozostawi bardzo wiele pytań dotyczących natury relacji obojga bohaterów. Widzowie bez wątpienia będą zastanawiać się, czy granica zwykłej przyjaźni zostanie przekroczona i czy Jerzy dopuści się fizycznej zdrady wobec Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska). Wciąż istnieje prawdopodobieństwo, że spędzony wspólnie czas ograniczy się wyłącznie do rozgrywek w karty i szczerych rozmów, a sam Marczak nie posunie się do intymnego zbliżenia z wdową po Henryku (Zbigniew Suszyński).

Pewnym jest jednak, że konsekwencje tego długiego wieczoru będą odczuwalne, co wyjdzie na jaw już w 3355 odcinku polskiej produkcji. Zazdrosna Zwoleńska nie będzie zamierzała zignorować faktu, że jej życiowy partner spędził całą noc w domu innej kobiety. Zbulwersowana małżonka natychmiast ruszy do lokalu swojej rywalki, aby przeprowadzić z nią stanowczą konfrontację. Zastanie Wandę w doskonałym nastroju po porannych zakupach, ponieważ po spotkaniu z Jerzym seniorka zyska pewność siebie i posunie się coraz dalej w swoich działaniach. Wynik tego ostrego starcia okaże się kluczowy dla dalszych losów bohaterów.