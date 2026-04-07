Barwy szczęścia, odcinek 3353: Oliwka zakazuje Tomkowi kontaktów z Grażyną. Kępski ukrywa prawdę przed partnerką

Zagrożenie dla związku Oliwki i Tomka w 3353. odcinku "Barw szczęścia"

Kępski wciąż wykazuje wyraźne zainteresowanie Wiracką, co stawia przyszłość jego obecnej relacji pod dużym znakiem zapytania. Atmosferę zagęszcza niedawne rozstanie Grażyny i Patryka. Jezierski otwarcie przyznaje, że to właśnie ciągła fascynacja Tomkiem doprowadziła do rozpadu ich więzi. Choć do tej pory byli kochankowie nie przekroczyli żadnych granic, Oliwka ma pełne prawo odczuwać silny niepokój o wierność swojego partnera.

Fani produkcji powinni przygotować się na kolejne zwroty akcji, ponieważ w zbliżających się epizodach Oliwka wpadnie na trop skrzętnie skrywanego sekretu Kępskiego. Co więcej, w trudnych chwilach dziewczyna nie będzie mogła liczyć na wsparcie ze strony Madzi, która kategorycznie odrzuci jej prośby o pomoc.

Tomek wpada na Grażynę w mieszkaniu Wandy

Chcąc uciąć wszelkie powody do zazdrości ze strony swojej partnerki, Kępski podejmuje decyzję o całkowitym odcięciu się od Wirackiej. Jego plan spali jednak na panewce, gdy zupełnie przypadkowo spotka dawną miłość w mieszkaniu swojej matki. Los po raz kolejny krzyżuje ich drogi w najmniej oczekiwanym momencie i zmusza do bezpośredniej konfrontacji.

Wanda ostatecznie zamyka trudny rozdział w swoim życiu i zrzuca żałobę po zmarłym mężu Henryku. Kobieta decyduje się wyrzucić wszystkie przedmioty należące do oprawcy, który w przeszłości dopuścił się gwałtu na Grażynie. Kępska planuje radykalną zmianę wizerunku i prosi Wiracką o pomoc w skompletowaniu zupełnie nowej garderoby. Właśnie w trakcie tych domowych przygotowań w lokalu niespodziewanie zjawia się Tomek.

Chłodne powitanie i niewygodne pytania o Oliwkę

Reakcja Kępskiego na widok byłej partnerki jest niezwykle zdystansowana i pozbawiona jakichkolwiek emocji. Wiracka natychmiast zauważa tę zmianę i domyśla się, że chłód wynika bezpośrednio z restrykcyjnych ustaleń z Oliwką. Dziewczyna postawiła bowiem sprawę jasno, zakazując mu jakichkolwiek interakcji z dawną miłością i wymuszając chłodny dystans.

- Raz sam szukasz kontaktu, potem mnie unikasz… O co ci chodzi? Tak naprawdę…

- Nie no, daj spokój, Grażyna, nie unikam…

- Oliwka ci zabroniła ze mną rozmawiać? Bo co? Jestem dla niej jakimś zagrożeniem? - zapyta wprost Grażyna, a Tomek jak zawsze zacznie kręcić, by nie przyznać się otwarcie do swoich uczuć wobec byłej dziewczyny.

Mężczyzna ostatecznie postanawia zataić przed Oliwką fakt spotkania z Wiracką. Wybiera kłamstwo, naiwnie łudząc się, że w ten sposób oszczędzi ukochanej niepotrzebnych nerwów i ataków zazdrości. Zatajenie prawdy przyniesie jednak odwrotny skutek, sprawiając, że dziewczyna poczuje się głęboko oszukana i całkowicie straci do niego zaufanie.

Emisja 3354. odcinka "Barw szczęścia" w TVP2

Kolejny epizod popularnej telenoweli zagwarantuje widzom mnóstwo napięcia oraz nieprzewidzianych decyzji głównych bohaterów. Aby śledzić dalsze losy postaci, warto zasiąść przed telewizorami w pierwszym tygodniu kwietnia. Premierowa emisja 3354. odcinka "Barw szczęścia" zaplanowana jest na wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, punktualnie o godzinie 20:05 na kanale TVP2.