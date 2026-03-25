"Barwy szczęścia", odcinek 3349: Relacja Oliwki i Tomasza pozostaje napięta. Niespodziewany telefon od Wirackiej tylko dolewa oliwy do ognia

Emocje w serialu "Barwy szczęścia" ostatnio sięgają zenitu, a ostatni odcinek tylko podgrzał atmosferę, serwując widzom potężną dawkę zwrotów akcji. Herman był w szoku po kosztownym i nieudanym zabiegu u Malwiny, a Jerzy namawiał córkę, by z pomocą Natalii walczyła o odszkodowanie. Równie burzliwie było u Justina i Oli, którzy tuż po wprowadzeniu się do loftu przeżyli poważny kryzys w związku. Więcej nadziei na przyszłość pojawiło się u Oliwki, która dała Kępskiemu kolejną szansę, stawiając jednak twardy warunek całkowitego zerwania kontaktu z jego byłą partnerką. Niestety, związek Patryka i Grażyny nie przetrwał próby czasu i zakończył się rozstaniem z powodu jej braku gotowości do poważnych deklaracji. Jakie nowe wyzwania czekają teraz na bohaterów?

"Barwy szczęścia" odc. 3349 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie kolejne zmartwienia, ponieważ stan zdrowia Krystyny zacznie się pogarszać. W odpowiedzi Jaworski, chcąc poprawić atmosferę, zorganizuje terapeutyczne spotkanie przy brydżu, podczas którego Jerzy znacząco zbliży się do Wandy. W tym samym czasie Patryk, przeżywający trudne chwile po rozstaniu z Grażyną, będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony Justina i Oli. Niepewność zagości również w związku Oliwki i Tomasza – mimo jej powrotu, relacja pozostanie napięta, a niespodziewany telefon od Wirackiej tylko doleje oliwy do ognia. Tymczasem Szczepan zaprosi Gabi na nietypową randkę na strzelnicę, gdzie para niespodziewanie wpadnie na Emila i Daniela.

"Barwy szczęścia" odc. 3349 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów bohaterów z ulicy Zacisznej już wkrótce będą mogli zaspokoić swoją ciekawość. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, serwując fanom solidną dawkę zwrotów akcji i wzruszeń. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń, które mogą na nowo zdefiniować relacje między postaciami. Premierowa emisja 3349. odcinka "Barw szczęścia" odbędzie się w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, przedstawiając losy mieszkańców warszawskiego osiedla Pod Sosnami. Produkcja ta z niezwykłą autentycznością ukazuje codzienne życie, w którym radości przeplatają się z problemami, a miłość i przyjaźń stają w szranki ze zdradą i trudnymi wyborami. To właśnie ta bliskość prawdziwego życia i poruszanie uniwersalnych tematów sprawiają, że fani tak chętnie śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. W serialu występują: