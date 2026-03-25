"Na dobre i na złe", odcinek 987: Iga tuż przed operacją niespodziewanie opuszcza szpital, by odnaleźć Klemi

Ostatni odcinek serialu "Na dobre i na złe" obfitował w emocjonalne zwroty akcji i medyczne wyzwania, które z pewnością na długo zapadną w pamięć fanom. Największe poruszenie wywołał wątek Agaty, której Rafał oświadczył się, by razem mogli stworzyć dom dla Mani i zwiększyć swoje szanse na jej adopcję. Tymczasem w szpitalu Konica zmierzył się z trudną pacjentką, której ślepa wiara w naturopatię doprowadziła do poważnych problemów zdrowotnych. Blanka nie tylko uratowała życie ciężarnej kobiecie, ale też nawiązała głębszą więź z Zuzą po jej osobistej tragedii. Na koniec widzów zaskoczył Mario, niespodziewanie oferując swoją pomoc w opiece nad Niną. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym epizodzie?

"Na dobre i na złe" odc. 987 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku profesor Falkowicz stanie przed niezwykle trudnym wyzwaniem, podejmując się ryzykownej operacji starszej nauczycielki z rozległym tętniakiem aorty brzusznej. Równie dramatyczne chwile przeżyje doktor Homolka, który po odebraniu porodu zdiagnozuje u noworodka poważną wadę rozwojową, co będzie ogromnym szokiem dla rodziców. Tymczasem Bart wreszcie zdecyduje się na przeprowadzenie operacji Igi, jednak tuż przed zabiegiem kobieta niespodziewanie opuści szpital. Ku przerażeniu Alesia, lekarka wyruszy na poszukiwania Klemi. Problemy nie ominą również Tadka, który będzie musiał zrezygnować z kolejnego podejścia do egzaminu specjalizacyjnego, gdy stan Martyny nagle się pogorszy i będzie musiał zawieźć ukochaną na SOR.

"Na dobre i na złe" odc. 987 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy lekarzy ze szpitala w Leśnej Górze. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a jego fabuła z pewnością dostarczy wielu wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście na premierę nie trzeba będzie długo czekać. Najnowszy, 987. odcinek "Na dobre i na złe" będzie można obejrzeć w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na kanale TVP2.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to kultowa produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów, śledzących losy personelu szpitala w Leśnej Górze. Serial w mistrzowski sposób łączy wątki medyczne, pełne napięcia i trudnych decyzji, z zawirowaniami w życiu prywatnym bohaterów, co sprawia, że każda historia jest niezwykle autentyczna. To właśnie ta mieszanka zawodowych dramatów i osobistych perypetii sprawia, że fani niezmiennie darzą serial ogromną sympatią. Za sukcesem produkcji stoi nie tylko wciągająca fabuła, ale także znakomita obsada. W serialu występują m.in.: