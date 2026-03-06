Córka Sylwii Bomby debiutuje na wielkim ekranie. Jej głos usłyszymy w filmie "David". Premiera już 27 marca

"David" to zrealizowana na najwyższym poziomie animacja, która opowiada drogę biblijnego Dawida – od młodego pasterza, który dopiero odkrywa własną siłę i odwagę, przez legendarną walkę z Goliatem, aż po momenty, które prowadzą go ku królewskiej władzy. To poruszająca opowieść o dojrzewaniu, poszukiwaniu własnej tożsamości, wyborach i odpowiedzialności, o wierze w siebie i odwadze, by stanąć naprzeciw własnym lękom.

Reżyserzy Phil Cunningham i Brent Dawes, a także kompozytor muzyki do filmu Joseph Trapanese, podkreślają, że "David" to nie tylko rekonstrukcja znanej opowieści, lecz produkcja, która ma pomóc współczesnemu widzowi zmierzyć się z jego własnymi lękami, decyzjami i marzeniami. Mimo że jest to film animowany, został on zrealizowany tak, by przemawiać również do dorosłych widzów – tych, którzy w kinie szukają wartości, inspiracji i mocnych emocji.

W polskiej wersji językowej filmu usłyszmy wielu znanych i lubianych aktorów – a wśród nic m.in. Marcina Januszkiewicza, Kubę Szyperskiego, Grzegorza Pawlak, Olgę Szomańską, Marcina Kwaśnego czy Adama Cywkę. Swojego głosu jednej z postaci użyczyła także – debiutująca w tej roli – siedmioletnia Tosia Bomba-Ochman, córka Sylwii Bomby, popularnej influencerki i osobowości telewizyjnej.

i Autor: Galapagos Films/ Materiały prasowe

– Dubbingowa przygoda Tosi to spełnienie mojego matczynego marzenia. Gdy dostaliśmy propozycję, aby Tosia udzieliła głosu małej Seruji, nie zawahałam się ani chwili. Nie dość że sama postać wzbudza ogromna sympatię, to bajka "David" ujęła mnie obrazem i dźwiękiem. Przedstawione w niej postacie są przepiękne, a płynące z niej przesłanie – ponadczasowe. Oczywiście, samo nagrywanie nie było łatwą przygodą. Tosia – ze swoim temperamentem - chwilami złościła się, że coś jej nie wychodzi. Jednak finalny efekt przewyższył nasze oczekiwania. Jako dumna mama, oczywiście, wzruszyłam się, oglądając fragmenty z gotowym dubbingiem. Tosia uwielbia małą Seruję i już nie może się doczekać, kiedy zobaczy film w kinie – przyznaje Sylwia Bomba.

– Nagrywanie dubbingu było super fajne. Uwielbiam Seruję! – dodaje Tosia Bomba-Ochman.

"David" do kin w całej Polsce trafi już 27 marca.

Za dystrybucję filmu odpowiada Galapagos Films.

Materiał reklamowy