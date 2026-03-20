Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" dostarczył widzom sporej dawki emocji, otwierając nowe wątki i komplikując te już istniejące. Na froncie rodzinnym u Złotych pojawiła się nadzieja na zgodę, gdy Marek w końcu postanowił wesprzeć Witka i poprosił go o biznesplan klubu, deklarując nawet chęć inwestycji. Nie u wszystkich jednak panował spokój, ponieważ Oliwka po rozmowie z Patrykiem zażądała od Tomka wyjaśnień w sprawie jego spotkań z Kępskim. Wątek uzależnień również nabrał tempa – poruszający artykuł Weroniki dał Renacie do myślenia, lecz niestety na krótko. Chwilę później Dominika przyłapała przyjaciółkę na wyciąganiu ze śmieci kolejnego opakowania leków, co udowodniło, że problem jest niezwykle poważny. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie wydarzenia?

"Barwy szczęścia" odc. 3346 - streszczenie

W relacji Oliwki i Tomka pojawiają się coraz ciemniejsze chmury, a napięcie między nimi staje się niemal namacalne. Sytuację komplikuje dodatkowo czujna Madzia, która zauważa, że Kępski poświęca podejrzanie dużo uwagi sprawom Grażyny. W tym samym czasie Dominika podejmuje desperackie, lecz bezskuteczne próby przekonania Renaty do zmierzenia się z jej uzależnieniem od opioidów. Również Asia przeżywa ciężkie chwile w związku z Danielem, który nie zamierza odpuścić. Były mąż stanowczo ostrzega ją, że jeśli spróbuje ograniczyć jego kontakty z synem Emilem, bez wahania skieruje sprawę na drogę sądową.

"Barwy szczęścia" odc. 3346 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele losów bohaterów z ulicy Zacisznej z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejną odsłonę swoich ulubionych wątków. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco i z pewnością dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń. Na szczęście fani nie będą musieli długo czekać, by poznać dalszy ciąg wydarzeń. Najnowszy, 3346. odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który od 2007 roku nieprzerwanie gości w domach widzów TVP2. Produkcja skupia się na perypetiach kilku zaprzyjaźnionych rodzin, których codzienne życie pełne jest zarówno radości, jak i dramatów. Widzowie z zapartym tchem śledzą miłosne uniesienia, zawodowe wyzwania i rodzinne konflikty bohaterów, z którymi łatwo się utożsamić. Za sukcesem produkcji stoją znakomici aktorzy, którzy wcielają się w uwielbiane przez widzów postacie. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)