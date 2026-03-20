Ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom solidnej porcji emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dowiedzieliśmy się, że Bożenka zaczęła spotykać się z kimś o niezbyt dobrej reputacji, co natychmiast zaalarmowało jej bliskich. Tymczasem Gustaw, po nieudanej próbie z peruką, zdołał przekonać Agatkę o zaletach swojej łysiny, jednak jego spokój nie trwał długo, bo ukochana miała już nowy pomysł. Niespodziewane problemy pojawiły się również w świecie influencerów, gdzie Brajan i Dżesika musieli zmierzyć się z dezinformacją dotyczącą rzekomo odwołanego zlotu. Nie zabrakło też nutki zazdrości w związku Moniki i Feliksa, która na szczęście szybko została wyjaśniona. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień po tylu zawirowaniach?

"Klan" odc. 4683 - streszczenie

W hotelu Dżesiki i Brajana narasta niepokój z powodu darmowej imprezy organizowanej przez znanego influencera w konkurencyjnym ośrodku, co grozi masowym odwołaniem rezerwacji. Brajan obawia się, że ta sytuacja może kosztować go utratę pracy z rąk Mileckiej, a na domiar złego Dymka odkrywa, że za konkurencyjnym hotelem stoją Kuglowie. Tymczasem w życiu Moniki i Feliksa również nie brakuje napięć, gdyż kobieta jest zła o jego nadmierne zainteresowanie nową dostawczynią, a on nie może znieść jej sympatii do Fabiana, czego dowodem jest złośliwy żart Nowaka w restauracji. Ich domową kłótnię przerywa niespodziewana wizyta Kai i Daniela, podczas której kobieta ma do przekazania ważną wiadomość. Równocześnie Miłosz zwierza się Norbertowi, że choć traci nadzieję na powrót Bożenki, to jego troska o nią rośnie z powodu tajemniczego mężczyzny, który pojawił się w jej otoczeniu.

"Klan" odc. 4683 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele losów rodziny Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek ich ulubionego serialu. Nadchodzący epizod przyniesie nowe zwroty akcji i emocjonalne wyzwania dla bohaterów, które mogą na długo zapaść w pamięć. Aby nie przegapić kluczowych wydarzeń, warto zapisać sobie w kalendarzu datę emisji. Premierowy, 4683 odcinek "Klanu" zostanie wyemitowany w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 1997 roku nieprzerwanie gości w domach milionów widzów, stając się częścią ich codzienności. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, ukazując ich zmagania, radości i dylematy, z którymi łatwo się utożsamić każdemu z nas. To właśnie ta uniwersalność i bliskość życia sprawiają, że widzowie od lat wiernie śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Za sukcesem produkcji stoi również znakomita obsada, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)