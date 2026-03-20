Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom solidnej porcji emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dowiedzieliśmy się, że Bożenka zaczęła spotykać się z kimś o niezbyt dobrej reputacji, co natychmiast zaalarmowało jej bliskich. Tymczasem Gustaw, po nieudanej próbie z peruką, zdołał przekonać Agatkę o zaletach swojej łysiny, jednak jego spokój nie trwał długo, bo ukochana miała już nowy pomysł. Niespodziewane problemy pojawiły się również w świecie influencerów, gdzie Brajan i Dżesika musieli zmierzyć się z dezinformacją dotyczącą rzekomo odwołanego zlotu. Nie zabrakło też nutki zazdrości w związku Moniki i Feliksa, która na szczęście szybko została wyjaśniona. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień po tylu zawirowaniach?
"Klan" odc. 4683 - streszczenie
W hotelu Dżesiki i Brajana narasta niepokój z powodu darmowej imprezy organizowanej przez znanego influencera w konkurencyjnym ośrodku, co grozi masowym odwołaniem rezerwacji. Brajan obawia się, że ta sytuacja może kosztować go utratę pracy z rąk Mileckiej, a na domiar złego Dymka odkrywa, że za konkurencyjnym hotelem stoją Kuglowie. Tymczasem w życiu Moniki i Feliksa również nie brakuje napięć, gdyż kobieta jest zła o jego nadmierne zainteresowanie nową dostawczynią, a on nie może znieść jej sympatii do Fabiana, czego dowodem jest złośliwy żart Nowaka w restauracji. Ich domową kłótnię przerywa niespodziewana wizyta Kai i Daniela, podczas której kobieta ma do przekazania ważną wiadomość. Równocześnie Miłosz zwierza się Norbertowi, że choć traci nadzieję na powrót Bożenki, to jego troska o nią rośnie z powodu tajemniczego mężczyzny, który pojawił się w jej otoczeniu.
"Klan" odc. 4683 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Wielbiciele losów rodziny Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek ich ulubionego serialu. Nadchodzący epizod przyniesie nowe zwroty akcji i emocjonalne wyzwania dla bohaterów, które mogą na długo zapaść w pamięć. Aby nie przegapić kluczowych wydarzeń, warto zapisać sobie w kalendarzu datę emisji. Premierowy, 4683 odcinek "Klanu" zostanie wyemitowany w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 1997 roku nieprzerwanie gości w domach milionów widzów, stając się częścią ich codzienności. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, ukazując ich zmagania, radości i dylematy, z którymi łatwo się utożsamić każdemu z nas. To właśnie ta uniwersalność i bliskość życia sprawiają, że widzowie od lat wiernie śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Za sukcesem produkcji stoi również znakomita obsada, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)