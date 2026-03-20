"Klan", odcinek 4683: Kłótnię Moniki i Feliksa przerywa niespodziewana wizyta Kai z ważną wiadomością

2026-03-20 9:29

Nadchodzi 4683. odcinek serialu Klan, a w nim prawdziwy rollercoaster emocji! Biznes Dżesiki i Brajana zawiśnie na włosku przez potężną konkurencję, a w Rosso zazdrość między Moniką a Feliksem sięgnie zenitu. Jakby tego było mało, niespodziewani goście przyniosą zaskakującą wiadomość, a Miłosz będzie drżał o bezpieczeństwo Bożenki.

Ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom solidnej porcji emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dowiedzieliśmy się, że Bożenka zaczęła spotykać się z kimś o niezbyt dobrej reputacji, co natychmiast zaalarmowało jej bliskich. Tymczasem Gustaw, po nieudanej próbie z peruką, zdołał przekonać Agatkę o zaletach swojej łysiny, jednak jego spokój nie trwał długo, bo ukochana miała już nowy pomysł. Niespodziewane problemy pojawiły się również w świecie influencerów, gdzie Brajan i Dżesika musieli zmierzyć się z dezinformacją dotyczącą rzekomo odwołanego zlotu. Nie zabrakło też nutki zazdrości w związku Moniki i Feliksa, która na szczęście szybko została wyjaśniona. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień po tylu zawirowaniach?

"Klan" odc. 4683 - streszczenie

W hotelu Dżesiki i Brajana narasta niepokój z powodu darmowej imprezy organizowanej przez znanego influencera w konkurencyjnym ośrodku, co grozi masowym odwołaniem rezerwacji. Brajan obawia się, że ta sytuacja może kosztować go utratę pracy z rąk Mileckiej, a na domiar złego Dymka odkrywa, że za konkurencyjnym hotelem stoją Kuglowie. Tymczasem w życiu Moniki i Feliksa również nie brakuje napięć, gdyż kobieta jest zła o jego nadmierne zainteresowanie nową dostawczynią, a on nie może znieść jej sympatii do Fabiana, czego dowodem jest złośliwy żart Nowaka w restauracji. Ich domową kłótnię przerywa niespodziewana wizyta Kai i Daniela, podczas której kobieta ma do przekazania ważną wiadomość. Równocześnie Miłosz zwierza się Norbertowi, że choć traci nadzieję na powrót Bożenki, to jego troska o nią rośnie z powodu tajemniczego mężczyzny, który pojawił się w jej otoczeniu.

"Klan" odc. 4683 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele losów rodziny Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek ich ulubionego serialu. Nadchodzący epizod przyniesie nowe zwroty akcji i emocjonalne wyzwania dla bohaterów, które mogą na długo zapaść w pamięć. Aby nie przegapić kluczowych wydarzeń, warto zapisać sobie w kalendarzu datę emisji. Premierowy, 4683 odcinek "Klanu" zostanie wyemitowany w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 1997 roku nieprzerwanie gości w domach milionów widzów, stając się częścią ich codzienności. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, ukazując ich zmagania, radości i dylematy, z którymi łatwo się utożsamić każdemu z nas. To właśnie ta uniwersalność i bliskość życia sprawiają, że widzowie od lat wiernie śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Za sukcesem produkcji stoi również znakomita obsada, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
