Barwy szczęścia, odcinek 3342: Hubert zdruzgotany po śmierci Karola. Nie może sobie wybaczyć tej jednej decyzji

W poprzednim odcinku "Barw szczęścia" (3341) Łukasz spotkał się z czytelnikami i otrzymał wsparcie od rodziny oraz przyjaciół. Największą fanką pisarza okazała się Celina, z którą Sadowski spędził namiętny wieczór. Ola powstrzymała Justina, gdy ten ponownie próbował porozmawiać z Oliwką w jej imieniu. Po pracy Skotnicki zabrał ukochaną na krótką wycieczkę. Tymczasem Karol został w szpitalu brutalnie zaatakowany przez pacjenta uzależnionego od leków przeciwbólowych.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3342

Konsekwencje śmierci Karola mocno dotykają jego bliskich, a Hubert zmaga się z poczuciem winy po nieudanej akcji ratunkowej. Natomiast w redakcji "Szoku" wybucha spór wokół planowanej publikacji drastycznego nagrania z miejsca zbrodni. Z kolei uczucie łączące Celinę i Łukasza wyraźnie przybiera na sile. Za to podczas lokalnego Dnia Jabłka Kasia i Mariusz są świadkami poruszającego wystąpienia Alberta - kontuzjowanego sportowca, którego trudna historia skłania do refleksji Janka Makowskiego.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3342. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 23 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)