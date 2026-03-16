"Barwy szczęścia", odcinek 3342: Karol nie żyje. Hubert obwinia się za niepowodzenie akcji ratunkowej

Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" z pewnością dostarczył fanom całej palety emocji, od namiętności po prawdziwy dramat. Łukasz, wspierany przez bliskich na spotkaniu autorskim, poznał swoją fankę Celinę, z którą spędził upojny wieczór. Tymczasem Justin, próbując poruszyć z Oliwką temat jej zachowania wobec Oli, został przez nią powstrzymany, a zamiast tego para skupiła się na planach zakupu nowego apartamentu. Niestety, nie wszyscy mieli tyle szczęścia, gdyż Karol w szpitalu padł ofiarą ataku uzależnionego od leków pacjenta. Prawdziwym wstrząsem okazał się jednak finał, w którym Hubert przekazał Darkowi tragiczne wieści. Z jakimi konsekwencjami tych wydarzeń zmierzą się teraz bohaterowie?

"Barwy szczęścia" odc. 3342 - streszczenie

Nadchodzący odcinek serialu skupi się na następstwach śmierci Karola, która głęboko dotknęła jego bliskich. Hubert będzie zmagał się z przytłaczającym poczuciem winy, obwiniając się za niepowodzenie akcji ratunkowej. W międzyczasie w redakcji "Szoku" dojdzie do poważnego sporu na tle etycznym w związku z planem opublikowania drastycznego nagrania z miejsca zbrodni. Równolegle relacja Celiny i Łukasza zacznie wchodzić na coraz bliższy etap. W tle tych wydarzeń, podczas jarmarku z okazji Dnia Jabłka, Kasia i Mariusz będą świadkami poruszającego wystąpienia Alberta, kontuzjowanego sportowca, którego trudna historia skłoni do głębszej refleksji Janka Makowskiego.

"Barwy szczęścia" odc. 3342 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno chwile wzruszenia, jak i dramatyczne zwroty akcji. Warto więc zarezerwować sobie czas na seans i śledzić rozwój wydarzeń na Zacisznej. Premierowa emisja 3342. odcinka "Barw szczęścia" odbędzie się w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, niezmiennie przyciągając przed ekrany rzesze fanów. Produkcja emitowana na antenie TVP2 od 2007 roku skupia się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. To właśnie tam codzienne problemy, radości, miłosne uniesienia i życiowe dramaty tworzą wciągającą opowieść o rodzinach Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków. Historie bohaterów są bliskie każdemu z nas, poruszając uniwersalne tematy przyjaźni, zdrady i poszukiwania szczęścia. W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)