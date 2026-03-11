Barwy szczęścia, odcinek 3339: Nowa lokatorka na Zacisznej. Wprowadza się do Pyrków i zaczyna nowy rozdział

W poprzednim odcinku (3338) Renata cierpiała i wykazywała objawy uzależnienia od opiatów, co coraz bardziej niepokoiło Marcina oraz Dominikę. Jej stan zauważył także Karol, który przyłapał dziewczynę na próbie zdobycia kolejnej recepty. Tymczasem Lucyna ostatecznie wprowadziła się do domu Pyrków. Daniel ponownie okłamał Asię. Zapewnił ją, że idzie z Emilem na kręgle, choć w rzeczywistości zabrał chłopca na strzelnicę. Kasia i Mariusz przygotowywali się natomiast do festynu z okazji lokalnego święta - Dnia Jabłka.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3339

Łukasz stale współpracuje z Celiną, tym razem pomaga jej przy sprawie dotyczącej zdrady małżeńskiej. Natomiast Ksawery zostaje surowo upomniany przez Kasię za używanie w szkole alkogogli pożyczonych od kolegi. Ostatecznie jednak Górka sama testuje wynalazek i postanawia wykorzystać go na festynie z okazji Dnia Jabłka. Z kolei Lucyna przenosi do domu Pyrków resztę swoich rzeczy, na stałe zamieszkując przy Zacisznej. Tymczasem Asia stanowczo sprzeciwia się Danielowi, gdy ten bez jej zgody podejmuje nagłą decyzję o zabraniu Emila na quady.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3339. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

