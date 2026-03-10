Barwy szczęścia, odcinek 3338: Kolejne kłamstwo Daniela! Asia nie ma pojęcia, gdzie naprawdę jest jej syn

W poprzednim odcinku (3337) przewlekły stres coraz bardziej odbijał się na zdrowiu Natalii, która w końcu wyznała Malwinie, jak bardzo jest załamana. Renata wpadła w panikę, gdy jej diler odkrył, że spotyka się z policjantem. W efekcie natychmiast odciął ją od narkotyków, od których zdążyła się już uzależnić. Grażyna kontynuowała relację z Patrykiem, wybierając się z nim na kolejną randkę i zdradzając przy okazji Madzi, że jej wybrankiem jest Jezierski. Tomasz, widząc jak Wiracka rozkwita u boku nowego partnera, ponownie poczuł wyraźne ukłucie zazdrości.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3338

Renata wciąż cierpi i wykazuje objawy uzależnienia od opiatów, co wzbudza coraz większy niepokój Marcina oraz Dominiki. Jej stan zauważa również Karol, który przyłapuje dziewczynę na próbie zdobycia kolejnej recepty. Natomiast Lucyna ostatecznie wprowadza się do domu Pyrków. Z kolei Daniel dopuszcza się kolejnego kłamstwa wobec Asi - zapewnia, że wybiera się z Emilem na kręgle, podczas gdy w rzeczywistości zabiera chłopca na strzelnicę. Za to Kasia i Mariusz przygotowują się do festynu z okazji lokalnego święta: Dnia Jabłka.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3338. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 17 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)