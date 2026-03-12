M jak miłość i wielkie rozczarowanie. Urodziny Artura pogrążą małżeństwo z Marysią

Emisja 1921. odcinka "M jak miłość". Artur Rogowski świętuje urodziny

W 1921. epizodzie popularnego serialu TVP2 widzowie zobaczą wyjątkowy dzień w życiu Artura. Główny bohater będzie obchodził urodziny, co stanie się doskonałą okazją do niespodziewanego spotkania. Do jego gabinetu z bukietem kwiatów i ciepłymi życzeniami nagle wkroczy Joanna. Ten gest wywiera na mężczyźnie ogromne wrażenie, zwłaszcza że oboje znają się od bardzo krótkiego czasu. Dobrzańska sprawia solenizantowi niezwykłą radość swoją doskonałą pamięcią o tym wyjątkowym dniu. Lekarz zacznie coraz intensywniej myśleć o atrakcyjnej znajomej, a wspomnienie o niej będzie towarzyszyć mu nawet podczas nocnych snów.

Sytuacja będzie wyglądać zupełnie inaczej w przypadku Marysi, która całkowicie pominie milczeniem ważne święto swojego męża. Żona Rogowskiego będzie całkowicie pochłonięta codziennymi obowiązkami i zabraknie jej czasu na planowanie celebracji. Kobieta wciąż intensywnie będzie zajmować się małym Antosiem, ponieważ Paweł grany przez Rafała Mroczka wciąż nie odbierze od niej syna. Ciągła opieka nad chłopcem sprawi, że bohaterka będzie kompletnie wyczerpana fizycznie i psychicznie, co bezpośrednio doprowadzi do bolesnego przeoczenia urodzin ukochanego partnera.

21

Bolesne zapomnienie Marysi w "M jak miłość". Gest Joanny zdeklasuje żonę

Brak jakichkolwiek życzeń ze strony wieloletniej partnerki stanie się dla solenizanta potężnym ciosem emocjonalnym. Kontrast między zachowaniem zaabsorbowanej domem żony a postawą nowej znajomej będzie aż nadto rażący. Lekarz poczuje się całkowicie zepchnięty na boczny tor we własnym domu pomimo pełnej świadomości trudnej sytuacji rodzinnej. Choć doskonale będzie rozumiał skrajne zmęczenie swojej wybranki i nadmiar obowiązków związanych z małym dzieckiem, to przepełni go głęboki smutek z powodu ignorancji w tak istotnym dla niego momencie.

Rodzina ostatecznie zdecyduje się zorganizować dla jubilata spontaniczne przyjęcie w słynnym domu Mostowiaków. Budynek zostanie przystrojony specjalnymi dekoracjami oraz wypełniony świeżymi kwiatami, aby godnie uczcić to wydarzenie. Wkrótce na miejscu pojawiają się Zosia Kisielowa w interpretacji Małgorzaty Rożniatowskiej oraz towarzyszący jej Robert Żak, w którego wciela się Krzysztof Tyniec. Obecność tych charakterystycznych postaci jednoznacznie będzie zawistować głośną i wesołą zabawę w bliskim gronie.

Zaproszeni seniorzy natychmiast chwycą za instrument i rozpoczną radosny koncert, zachęcając pozostałych do wspólnego śpiewu. Dynamiczna melodia błyskawicznie porwie do radosnego tańca zarówno Marysię, jak i Barbarę graną przez Teresę Lipowską. Mimo rozrywkowej atmosfery zrezygnowany jubilat będzie potrafił jedynie wykrzesać z siebie bardzo sztuczny uśmiech na twarzy. Mężczyzna będzie kompletnie nieobecny duchem podczas domowej uroczystości, ponieważ jego oczekiwania wobec tego konkretnego dnia były znacząco odmienne od ponurej rzeczywistości.

Małżeństwo Rogowskich zawiśnie na włosku. Widzowie M jak miłość wstrzymają oddech

Narastające rozczarowanie chłodną postawą żony doprowadzi do drastycznego pogorszenia relacji w związku głównych bohaterów serialu. Zaniedbany emocjonalnie mąż coraz częściej zacznie uciekać myślami do fascynującej znajomej z pracy, co stworzy realne zagrożenie dla stabilności jego rodziny. Fani telewizyjnej produkcji z pewnością zaczną zastanawiać się nad ryzykiem kolejnej zdrady i ostatecznego rozpadu wieloletniego związku. Niewinny początkowo flirt będzie mógł szybko przerodzić się w potężny romans, który nieodwracalnie przekreśli dotychczasowe życie uczuciowe doświadczonego lekarza.

Istnieje również szansa na odwrócenie tego destrukcyjnego trendu dzięki wczesnej interwencji osób trzecich z otoczenia nowej kobiety. Kluczową rolę odegra tutaj bystra Agnes odgrywana przez Amandę Mincewicz, która natychmiast zorientuje się w napiętej sytuacji i przeprowadzi ostrą rozmowę z lekarką. Być może stanowcze ostrzeżenie powstrzyma Joannę przed rozbiciem cudzego małżeństwa i sprowadzi ryzykowną relację wyłącznie na tory przyjacielskie. O tym, czy lekarz ostatecznie pogodzi się z nieszczęśliwym życiem u boku zapracowanej żony, dowiemy się z nadchodzących epizodów serialu.