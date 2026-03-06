Barwy szczęścia, odcinek 3336: Powrót Lucyny wywołuje szok, kobieta stawia Pyrków przed faktem dokonanym

Emocje w "Barwach szczęścia" znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył fanom solidnej dawki dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Zapracowana Oliwka nie miała czasu dla Tomasza, co skłoniło Kępskiego do odwiedzin u Wiktora, gdzie dowiedział się, że Grażyna ma nowego partnera. Tymczasem Kasia nie ustawała w walce o bezpieczeństwo na drogach, a próbę jej zespołu ludowego zakłócił szukający zaczepki Makowski, co niemal doprowadziło do bójki z Mariuszem. Równie napięta atmosfera panowała u Pyrków, gdzie niespodziewanie pojawiła się Lucyna Zwierzchowska, zainteresowana kupnem udziałów Iwony. Wydarzenia potoczyły się w niezwykle dynamiczny sposób, pozostawiając bohaterów w trudnych sytuacjach. Jakie decyzje podejmą w obliczu nowych wyzwań?

Barwy szczęścia. Cezary wróci do Natalii, ale nie odzyska żony?

"Barwy szczęścia" odc. 3336 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie sporo zawirowań w życiu bohaterów. Tomek, za sprawą informacji od Wiktora, dowie się o nowym związku Grażyny z Patrykiem, który jest od niej znacznie młodszy. Ta wiadomość skłoni Kępskiego do konfrontacji i szczerej rozmowy z byłą ukochaną. Tymczasem Natalia podejmie jedną z najtrudniejszych decyzji, udając się na widzenie z Cezarym, aby ostatecznie zakończyć ich relację. Z kolei Rawiczowa, przeżywająca załamanie nerwowe, znajdzie pocieszenie i wsparcie w osobie Małgorzaty. Największe zaskoczenie czeka jednak Pyrków – na Zaciszną niespodziewanie powróci Lucyna, która poinformuje zszokowaną rodzinę, że sfinalizowała już wszystkie formalności u notariusza i jest gotowa do natychmiastowej przeprowadzki.

"Barwy szczęścia" odc. 3336 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele popularnej sagi rodziny z Zacisznej z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci. Nowy epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno wzruszenia, jak i nieoczekiwane zwroty akcji. Aby być na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 3336. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, niezmiennie przyciągając przed ekrany rzesze fanów. Produkcja w mistrzowski sposób ukazuje codzienne życie mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, gdzie losy kilku rodzin splatają się w poruszającą opowieść. To historia o miłości, problemach, przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia, z którymi może utożsamić się każdy z nas. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)