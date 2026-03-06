Barwy szczęścia, odcinek 3336: Powrót Lucyny wywołuje szok, kobieta stawia Pyrków przed faktem dokonanym

Spis treści
Emocje w "Barwach szczęścia" znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył fanom solidnej dawki dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Zapracowana Oliwka nie miała czasu dla Tomasza, co skłoniło Kępskiego do odwiedzin u Wiktora, gdzie dowiedział się, że Grażyna ma nowego partnera. Tymczasem Kasia nie ustawała w walce o bezpieczeństwo na drogach, a próbę jej zespołu ludowego zakłócił szukający zaczepki Makowski, co niemal doprowadziło do bójki z Mariuszem. Równie napięta atmosfera panowała u Pyrków, gdzie niespodziewanie pojawiła się Lucyna Zwierzchowska, zainteresowana kupnem udziałów Iwony. Wydarzenia potoczyły się w niezwykle dynamiczny sposób, pozostawiając bohaterów w trudnych sytuacjach. Jakie decyzje podejmą w obliczu nowych wyzwań?
"Barwy szczęścia" odc. 3336 - streszczenie
Nadchodzący odcinek przyniesie sporo zawirowań w życiu bohaterów. Tomek, za sprawą informacji od Wiktora, dowie się o nowym związku Grażyny z Patrykiem, który jest od niej znacznie młodszy. Ta wiadomość skłoni Kępskiego do konfrontacji i szczerej rozmowy z byłą ukochaną. Tymczasem Natalia podejmie jedną z najtrudniejszych decyzji, udając się na widzenie z Cezarym, aby ostatecznie zakończyć ich relację. Z kolei Rawiczowa, przeżywająca załamanie nerwowe, znajdzie pocieszenie i wsparcie w osobie Małgorzaty. Największe zaskoczenie czeka jednak Pyrków – na Zaciszną niespodziewanie powróci Lucyna, która poinformuje zszokowaną rodzinę, że sfinalizowała już wszystkie formalności u notariusza i jest gotowa do natychmiastowej przeprowadzki.
"Barwy szczęścia" odc. 3336 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Wielbiciele popularnej sagi rodziny z Zacisznej z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci. Nowy epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno wzruszenia, jak i nieoczekiwane zwroty akcji. Aby być na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 3336. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, niezmiennie przyciągając przed ekrany rzesze fanów. Produkcja w mistrzowski sposób ukazuje codzienne życie mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, gdzie losy kilku rodzin splatają się w poruszającą opowieść. To historia o miłości, problemach, przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia, z którymi może utożsamić się każdy z nas. W serialu występują m.in.:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)