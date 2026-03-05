"Barwy szczęścia", odcinek 3335: Mariusz traci panowanie nad sobą i jest o krok od ataku na Makowskiego

Emocje w serialu "Barwy szczęścia" nieustannie rosną, a ostatni odcinek dostarczył fanom kolejnej dawki poruszających i napiętych momentów. W cieniu osobistej tragedii Grad poprosił Błażeja o jeden z obrazów namalowanych przez Lenę, chcąc zachować pamiątkę po córce w swojej celi. W sferze uczuć również nie brakowało zawirowań, ponieważ Beata naciskała na Dorotę, by ta poinformowała żonę Radomira o jego zdradzie, jednak nauczycielka wciąż nie miała na to odwagi. Równolegle Kasia podjęła ważną inicjatywę, próbując zorganizować w remizie spotkanie dotyczące trzeźwości na drogach. Jej szlachetne plany natrafiły jednak na silny opór ze strony Makowskich, którzy za wszelką cenę starali się je zablokować. Poprzednie wydarzenia postawiły bohaterów na rozdrożu, a ich decyzje z pewnością zaważą na przyszłości.

"Barwy szczęścia" odc. 3335 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku zobaczymy, jak Oliwka, pochłonięta pracą, zaniedbuje Tomasza. Z tego powodu Kępski postanowi odwiedzić Wiktora w jego sklepie, gdzie dowie się zaskakującej nowiny o Grażynie, która znalazła nowego partnera. W tym czasie Kasia nie ustaje w wysiłkach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, próbując wciągnąć w swoją kampanię Weronikę oraz Darka Janickiego. Niestety, próbę jej zespołu ludowego przerwie prowokacyjne zachowanie Makowskiego, które doprowadzi Mariusza na skraj wytrzymałości. Atmosfera zagęści się również u Pyrków, do których zawita Lucyna Zwierzchowska z propozycją odkupienia udziałów Iwony.

"Barwy szczęścia" odc. 3335 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują, co przyniesie kolejny tydzień z ich ulubionymi bohaterami. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, dlatego warto zarezerwować sobie czas, by nie przegapić najnowszych perypetii postaci. Premierowa emisja 3335. odcinka "Barw szczęścia" odbędzie się we wtorek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja ta w mistrzowski sposób splata codzienne radości i smutki, tworząc historie, z którymi łatwo się utożsamić. To opowieść o miłości, przyjaźni, rodzinnych dramatach i trudnych wyborach, która niezmiennie przyciąga przed ekrany rzesze fanów. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)