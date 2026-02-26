Barwy szczęścia odc. 3329

W poprzednim odcinku (3328) Tomek wywierał na Oliwkę coraz większą presję w sprawie powiększenia rodziny, co wywołało u niej wyraźną irytację, Renata ponownie zgłosiła się do Karola po receptę, jednak spotkała się z odmową, lekarz zasugerował uzależnienie od opiatów i zalecił konsultację psychiatryczną, lecz kobieta zignorowała te ostrzeżenia i postanowiła zdobyć leki przez internet, tymczasem Rawiczowa szykowała się do wyprowadzki w obawie, że po rozwodzie syna zostanie wyrzucona z domu, ale Natalia zaskoczyła teściową, prosząc, by została dla dobra Lei, a w tym samym czasie do Polski wrócił Cezary, gotowy w końcu zawalczyć o ukochaną.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3329

O poranku policja zjawia u Natalii i Cezarego z nakazem przeszukania domu. Funkcjonariusze aresztują Rawicza pod zarzutem zlecenia zabójstwa, a chwilę później zatrzymana zostaje również Rawiczowa. Natomiast Oliwka traci cierpliwość do Tomka, który uparcie wraca do tematu dziecka, przypominając partnerce o tykającym zegarze biologicznym. To nie koniec problemów Zbrowskiej - czeka ją również trudna rozmowa z Justinem. Wspólnik staje w obronie Oli, uświadamiając Oliwce, że zmuszanie asystentki do pracy po godzinach jest łamaniem prawa. Z kolei Dominika i Sebastian w końcu urządzają się w nowym mieszkaniu, sprawiając tym ogromną radość Mateuszowi.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3329. odcinek zostanie wyemitowany w środę 4 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)