Barwy szczęścia odc. 3329

W poprzednim odcinku (3328) Tomek wywierał na Oliwkę coraz większą presję w sprawie powiększenia rodziny, co wywołało u niej wyraźną irytację, Renata ponownie zgłosiła się do Karola po receptę, jednak spotkała się z odmową, lekarz zasugerował uzależnienie od opiatów i zalecił konsultację psychiatryczną, lecz kobieta zignorowała te ostrzeżenia i postanowiła zdobyć leki przez internet, tymczasem Rawiczowa szykowała się do wyprowadzki w obawie, że po rozwodzie syna zostanie wyrzucona z domu, ale Natalia zaskoczyła teściową, prosząc, by została dla dobra Lei, a w tym samym czasie do Polski wrócił Cezary, gotowy w końcu zawalczyć o ukochaną.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3329
O poranku policja zjawia u Natalii i Cezarego z nakazem przeszukania domu. Funkcjonariusze aresztują Rawicza pod zarzutem zlecenia zabójstwa, a chwilę później zatrzymana zostaje również Rawiczowa. Natomiast Oliwka traci cierpliwość do Tomka, który uparcie wraca do tematu dziecka, przypominając partnerce o tykającym zegarze biologicznym. To nie koniec problemów Zbrowskiej - czeka ją również trudna rozmowa z Justinem. Wspólnik staje w obronie Oli, uświadamiając Oliwce, że zmuszanie asystentki do pracy po godzinach jest łamaniem prawa. Z kolei Dominika i Sebastian w końcu urządzają się w nowym mieszkaniu, sprawiając tym ogromną radość Mateuszowi.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3329. odcinek zostanie wyemitowany w środę 4 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)