"La promesa - pałac tajemnic", odcinek 342: Tożsamość złodzieja zegarka wychodzi na jaw, a Pelayo próbuje zatuszować sprawę

Fani "La promesa - pałac tajemnic" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek dostarczył nam prawdziwego kalejdoskopu emocji, od sercowych uniesień po bolesne rozstania. Wątki biznesowe splatały się z osobistymi, gdy Jeronimo pouczył Pelaya, by nie mieszał tych dwóch sfer, a u Abla zjawił się tajemniczy, niespodziewany gość. Niestety, nie wszystkim wiodło się w miłości, ponieważ po feralnych oświadczynach ukochany oddalił się od Cataliny. Na szczęście pojawił się też promyk nadziei, gdyż Feliciano odważył się poprosić Teresę o rękę. W pałacu nadszedł także czas pożegnań, Leonor bowiem przygotowywała się do wyjazdu do Nowego Jorku. Po tak wielu zwrotach akcji, co jeszcze może nas zaskoczyć w tej hiszpańskiej posiadłości?

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 342 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie pożegnanie z Leonor, która opuszcza posiadłość, by realizować swoje marzenia o karierze w świecie mody i wyrusza do Nowego Jorku. Tymczasem tajemnica skradzionego zegarka Lorenza wreszcie się wyjaśnia – okazuje się, że za kradzieżą stoi Jeronimo. Mimo to Pelayo postanawia chronić kamerdynera i prosi wszystkich wtajemniczonych o zachowanie dyskrecji. W pałacu nie ustają również napięcia personalne, gdyż Cruz stanowczo sprzeciwia się powrotowi Marii do pracy. Równocześnie Catalina i Pelayo próbują dojść do porozumienia w nurtujących ich kwestiach.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 342 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń w posiadłości Lujanów. W nadchodzącym epizodzie czeka nas wiele emocjonujących zwrotów akcji, które z pewnością wpłyną na losy głównych bohaterów. Warto już teraz zaplanować sobie czas, aby nie przegapić kolejnej dawki pałacowych intryg i sekretów. Najnowszy, 342. odcinek serialu "La promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany w czwartek, 5 marca 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La promesa - pałac tajemnic" to hiszpański hit, który przenosi widzów do pełnej przepychu rezydencji arystokratycznego rodu Lujan na początku XX wieku. Serial śledzi losy Jany, która zatrudnia się jako pokojówka, by odkryć prawdę o morderstwie matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej misja komplikuje się, gdy na jej drodze staje Manuel, syn markizów, a między nimi rodzi się zakazane uczucie. Produkcja jest pełna intryg, sekretów i wielkich namiętności, które trzymają w napięciu od pierwszego odcinka. W serialu występują m.in.:

Ana Garces (jako Jana Exposito)

Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)

Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)

Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)

Carmen Flores (jako Simona Martinez)

Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)

Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)

Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)

Maria Castro (jako Pia Adarre)