"Barwy szczęścia", odcinek 3330: Natalia odmawia zeznań przeciwko mężowi, a policja bierze na celownik Marcina

Fani serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, ponieważ ostatni odcinek dostarczył im prawdziwego rollercoastera emocji. Dzień Natalii i Cezarego rozpoczął się od dramatycznej interwencji policji, która przeszukała ich dom i aresztowała Rawicza pod zarzutem zlecenia zabójstwa. Chwilę później dołączyła do niego także Rawiczowa, co postawiło parę w niezwykle trudnej sytuacji. Napięcie rosło również u Oliwki, która straciła cierpliwość do Tomka, naciskającego w sprawie dziecka, a dodatkowo musiała zmierzyć się z Justinem, który zarzucił jej łamanie prawa pracy. Na szczęście pojawił się też promyk słońca, gdy Dominika i Sebastian w końcu urządzili się w nowym mieszkaniu, sprawiając wielką radość Mateuszowi. Poprzedni epizod zostawił wiele wątków w zawieszeniu, więc czego możemy spodziewać się tym razem?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Barwy szczęścia" odc. 3330 - streszczenie

Po aresztowaniu Cezarego, Natalia może liczyć na nieustające wsparcie ze strony Klemensa, który nie opuszcza jej ani na chwilę. W międzyczasie policjant Majak podejmuje próbę przesłuchania Zwoleńskiej, lecz spotyka się ze stanowczą odmową współpracy, gdyż prawniczka nie zamierza zeznawać przeciwko własnemu mężowi. Śledczy zaczyna podejrzewać, że to Marcin mógł ostrzec Rawicza o planowanej zasadzce i to na nim skupia teraz swoją uwagę. Z kolei w życiu prywatnym bohaterów również sporo się dzieje – Tomasz, odwiedzając Grażynę, z niemałym zaskoczeniem dowiaduje się, że jego była partnerka rozpoczęła nowy związek. Na osłodę, Broda wreszcie odnosi towarzyski sukces, znajdując u Jaworskich wymarzoną partnerkę do brydża.

"Barwy szczęścia" odc. 3330 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a intrygi i zwroty akcji z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Warto więc zanotować w kalendarzu datę premiery, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń. Najnowszy, 3330. odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w czwartek, 5 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając o wzlotach i upadkach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. To właśnie tam, na osiedlu "Pod Sosnami", splatają się losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków, tworząc mozaikę bliskich nam wszystkim historii o miłości, przyjaźni i trudnych życiowych wyborach. Produkcja niezmiennie dostarcza emocji, a każdy odcinek to nowa porcja wzruszeń i dramatów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)