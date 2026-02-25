Barwy szczęścia odc. 3328

Spis treści
W poprzednim odcinku (3327) Natalia wyznała Rawiczowej, że wystąpiła o rozwód, co skłoniło teściową do natychmiastowej interwencji i namówienia do pomocy Małgorzaty oraz Jerzego, Jaworski wciąż próbował odciągnąć Krystynę od gier komputerowych, organizując domowy wieczór z brydżem, natomiast Niedzielska niespodziewanie odwołała wizytę uczniów w gospodarstwie Mariusza, powołując się na wyroki ciążące na nim i na Kasi, co załamało Ksawerego, lecz Karpiuk nie poddał się.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3328
Tomek wywiera na Oliwkę coraz większą presję w kwestii powiększenia rodziny, co wywołuje u niej wyraźną irytację. Natomiast Renata ponownie zgłasza się do Karola po receptę, jednak tym razem spotyka się z odmową. Lekarz nie tylko nie spełnia jej prośby, ale wprost sugeruje uzależnienie od opiatów i zaleca konsultację psychiatryczną. Kobieta ignoruje jednak głos rozsądku i postanawia zdobyć leki na własną rękę w internecie. Z kolei Rawiczowa szykuje się do wyprowadzki, przekonana, że w obliczu rozwodu syna zostanie wyproszona z domu. Natalia zaskakuje jednak teściową, prosząc, by ta została ze względu na dobro Lei. W tym samym czasie do Polski wraca Cezary, gotowy w końcu podjąć walkę o ukochaną.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3328. odcinek zostanie wyemitowany we środę 3 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)