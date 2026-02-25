Barwy szczęścia odc. 3328

W poprzednim odcinku (3327) Natalia wyznała Rawiczowej, że wystąpiła o rozwód, co skłoniło teściową do natychmiastowej interwencji i namówienia do pomocy Małgorzaty oraz Jerzego, Jaworski wciąż próbował odciągnąć Krystynę od gier komputerowych, organizując domowy wieczór z brydżem, natomiast Niedzielska niespodziewanie odwołała wizytę uczniów w gospodarstwie Mariusza, powołując się na wyroki ciążące na nim i na Kasi, co załamało Ksawerego, lecz Karpiuk nie poddał się.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3328

Tomek wywiera na Oliwkę coraz większą presję w kwestii powiększenia rodziny, co wywołuje u niej wyraźną irytację. Natomiast Renata ponownie zgłasza się do Karola po receptę, jednak tym razem spotyka się z odmową. Lekarz nie tylko nie spełnia jej prośby, ale wprost sugeruje uzależnienie od opiatów i zaleca konsultację psychiatryczną. Kobieta ignoruje jednak głos rozsądku i postanawia zdobyć leki na własną rękę w internecie. Z kolei Rawiczowa szykuje się do wyprowadzki, przekonana, że w obliczu rozwodu syna zostanie wyproszona z domu. Natalia zaskakuje jednak teściową, prosząc, by ta została ze względu na dobro Lei. W tym samym czasie do Polski wraca Cezary, gotowy w końcu podjąć walkę o ukochaną.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3328. odcinek zostanie wyemitowany we środę 3 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)