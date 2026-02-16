"Barwy szczęścia", odcinek 3317: Łukasz wraca do domu, który był jego więzieniem, by zmierzyć się z traumą

W serialu "Barwy szczęścia" emocje sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki zwrotów akcji i intryg. Młodziutka miłość Ewy i Romea została wystawiona na próbę, gdy ich zaniepokojone rodziny postanowiły interweniować, obawiając się, że nastolatkowie stracą głowę. Tymczasem ze szpitala napłynęły znacznie lepsze wieści, ponieważ stan zdrowia Łukasza wyraźnie się poprawił. Niestety, nie wszyscy mogli cieszyć się spokojem, a oburzony wznowieniem budowy Jaworski, razem z Marczakiem, knuł już kolejny plan działania. W tej grze pojawił się jednak podwójny agent, gdyż Szczepan po cichu namawiał Niedzielską do poparcia kontrowersyjnej inwestycji. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma nierozwiązanymi sprawami, a bohaterowie stanęli na prawdziwym rozdrożu.

"Barwy szczęścia" odc. 3317 - streszczenie

Łukasz, po opuszczeniu szpitala, decyduje się na powrót do domu, w którym przetrzymywała go Agnieszka. Dziennikarz robi ten trudny krok przy wsparciu Kasi i Celiny, aby ostatecznie skonfrontować się z traumą po porwaniu. Jest to dla niego kluczowy moment w walce o powrót do normalności. Tymczasem Madzia wciąż nie może uporać się z poważnymi problemami finansowymi, które spędzają jej sen z powiek. Z kolei Szczepan, chcąc uczcić rocznicę poznania Gabi, organizuje uroczystą kolację, zapraszając na nią ukochaną oraz jej koleżanki z pracy wraz z partnerami. Sytuację tę postanawia wykorzystać Dorota, która proponuje wspólny wieczór Radomirowi.

"Barwy szczęścia" odc. 3317 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a my już wiemy, kiedy będzie można go obejrzeć. Aby nie przegapić kluczowych wydarzeń, warto zanotować sobie datę w kalendarzu. Premierowa emisja 3317. odcinka "Barw szczęścia" odbędzie się w poniedziałek, 16 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat przyciąga przed telewizory miliony Polaków, śledzących losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja niezmiennie od 2007 roku dostarcza widzom wzruszeń, radości i dramatów, poruszając tematy bliskie każdemu z nas. Historie rodzin Marczaków, Zwolińskich czy Pyrków to opowieści o miłości, przyjaźni, ale też zdradach i trudnych wyborach życiowych. Za sukcesem serialu stoją nie tylko wciągające scenariusze, ale również znakomita gra aktorska. W serialu występują m.in.:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)