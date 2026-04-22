Nieprzytomna Renata umrze?! Dramat w "Barwach szczęścia"

Co wydarzy się w 3377. odcinku „Barw szczęścia”? (emisja: 11.05.2026, TVP2)

Problemy Renaty narastają od dłuższego czasu i powoli wymykają się spod jakiejkolwiek kontroli. Zmaga się z bólem, który uśmierza kolejnymi dawkami silnych leków, co doprowadziło ją do uzależnienia od opioidów. Skutki nałogu są widoczne gołym okiem – kobieta zaniedbuje zdrowie, a także swoje obowiązki w „Feel-Good”, co zresztą nie umknęło uwadze czujnej Dominiki.

Dramatyczne odkrycie Marcina w 3377. odcinku „Barw szczęścia”

Do tragedii dojdzie niespodziewanie. Widok ukochanej leżącej bez ruchu na podłodze całkowicie wstrząśnie Kodurem. Marcin natychmiast rzuci się jej na ratunek, desperacko próbując nawiązać z nią jakikolwiek kontakt. Szybko zorientuje się, że stan Renaty to wynik poważnego załamania zdrowotnego, a nie chwilowa słabość. Dzięki jego błyskawicznej reakcji kobieta trafi do szpitala, gdzie zajmą się nią lekarze.

Czy Renata z „Barw szczęścia” przeżyje?

Mimo dramatycznej sytuacji, Renata nie straci życia w 3377. odcinku „Barw szczęścia”, jednak incydent ten pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Po odzyskaniu przytomności w szpitalu jej stan fizyczny zacznie się stabilizować, ale problemy psychiczne i nałóg wciąż będą ogromnym zagrożeniem. Marcin podejmie radykalne kroki, by ratować ukochaną. Zmusi ją do podjęcia leczenia w specjalistycznym ośrodku terapii uzależnień. Choć Renata będzie stawiać opór, policjant pozostanie nieugięty, widząc w tym jedyną szansę na uniknięcie kolejnej tragedii. Czy ten wstrząsający moment będzie dla niej punktem zwrotnym w walce z nałogiem? Wątek ten na pewno będzie kontynuowany.