Hotel Paradise 13, odcinek 7. Aż dwoje nowych graczy wkroczy do willi i odsłoni tajemnicze karty

Dwoje nowych uczestników w 7 odcinku „Hotelu Paradise 13”

Na instagramowym profilu reality-show zamieszczono fotografię, która od razu przykuła wzrok internautów. Widzimy na niej tajemniczą parę – chłopaka i dziewczynę. Produkcja celowo zasłoniła ich twarze, by do końca trzymać fanów w niepewności. Pod postem zapowiedziano ogromne emocje i przypomniano o poniedziałkowej emisji.

Pewne jest zatem, że w nadchodzącym odcinku grono mieszkańców willi powiększy się o kolejne dwie osoby. Ich pojawienie się w panamskim raju może wywołać spore zamieszanie, zważywszy na fakt, że dotychczasowe duety dopiero zaczynają się poznawać. Ponieważ relacje między uczestnikami są jeszcze bardzo świeże i powierzchowne, nowi gracze z pewnością bez problemu odnajdą się w grupie i zaczną budować własne sojusze.

Internauci typują: Kim jest nowa uczestniczka „Hotelu Paradise 13”?

Fani formatu już rozpoczęli wirtualne śledztwo i prześcigają się w domysłach. W komentarzach pod filmami na TikToku oraz na specjalnych kontach fanowskich na Instagramie krążą pogłoski, jakoby nowo przybyła dziewczyna miała na imię Karolina. Jeżeli przypuszczenia widzów okażą się trafne, atrakcyjna brunetka może stanowić poważne zagrożenie dla obecnych mieszkanek hotelu. Szczególnie w sytuacji, gdy na początku sezonu każdy układ może jeszcze ulec zmianie.

„Rajskie Tableau” w „Hotelu Paradise 13” da nowym uczestnikom asa w rękawie

Świeża krew w programie to nie tylko nowe twarze, ale też szansa na wykorzystanie specjalnych kart z „Rajskiego Tableau”. W trzynastej odsłonie show, tego typu rekwizyty gwarantują graczom nieprzewidziane bonusy i mogą całkowicie odwrócić bieg wydarzeń. W puli nagród kryją się m.in. bezcenny immunitet, a nawet szansa na wyeliminowanie rywala z gry. Zobaczymy, czy nowa para od razu skorzysta z takich udogodnień i kim okażą się owiani tajemnicą bohaterowie. Odpowiedź poznamy już w poniedziałkowy wieczór na antenie TVN7.