Awantura w 23. odcinku programu "Farma". Ten gest po przegranej wywołał prawdziwą burzę

Awantura po pojedynku Lamii i Aksla

Przegrana w bezpośrednim starciu okaże się dla uczestniczki gorzką pigułką do przełknięcia. Emocje wezmą górę na tyle, że Lamia całkowicie podda się złości i nie wyciągnie dłoni do swojego konkurenta. Pozostali mieszkańcy gospodarstwa błyskawicznie ocenią ten ruch jako rażący brak kultury, co zapoczątkuje falę stanowczych reakcji w grupie.

– Nie podanie ręki to jest cios poniżej pasa – skomentuje Agnieszka, podkreślając, że nawet w rywalizacji należy zachować zasady.

Atmosfera w grupie ulegnie błyskawicznemu pogorszeniu. Zwycięzca pojedynku otwarcie wyrazi swoje ogromne rozczarowanie postawą przeciwniczki, zaznaczając, że to na zawsze zmienia reguły ich wspólnej gry. Temperaturę sporu podniesie dodatkowo sama przegrana, sugerując wprost realizację jakiejś tajnej taktyki. Reszta zespołu zacznie głośno zastanawiać się, czy dziewczyna z premedytacją oddała zwycięstwo, a jej mocno wymijające komentarze tylko spotęgują nieufność.

Lamia buntuje się przeciwko uczestnikom "Farmy"

Brak uścisku dłoni stanowi zaledwie początek sporych kłopotów. Kobieta posunie się o krok dalej i kategorycznie odmówi wykonywania jakichkolwiek rutynowych prac w gospodarstwie. Współzawodnicy potraktują to jawne wypowiedzenie posłuszeństwa jako prowokację i pretekst do zaostrzenia konfliktu.

Równolegle na planie reality show rozwija się inny problem, ponieważ kolejna osoba ewidentnie nie radzi sobie z wiejską codziennością. Nieporadność tego gracza zaczyna mocno działać na nerwy całej ekipie. Widmo nadchodzących nominacji do kolejnego starcia zaledwie dolewa oliwy do ognia, skutecznie niszcząc poprawne relacje między graczami.

Obecne położenie zbuntowanej uczestniczki wydaje się niezwykle skomplikowane. Przyszłość pokaże, czy uda jej się skutecznie opanować własne nerwy i wrócić do normalnego funkcjonowania, czy też jej opór ostatecznie rozbije jedność na farmie.

Gdzie i kiedy oglądać 5. sezon programu "Farma"?

Kolejne epizody hitowego reality show stacji Polsat trafiają na ekrany w każdy dzień powszedni. Zgodnie z oficjalną ramówką stacji od poniedziałku do czwartku telewidzowie mogą śledzić zmagania o godzinie 20:30. Z kolei piątkowe odsłony rolniczej rywalizacji rozpoczynają się nieco wcześniej, bo dokładnie o 19:55.