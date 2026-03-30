Artur z "M jak miłość" zdradzi żonę z kardiolożką? Choroba lekarki zmieni wszystko

Dlaczego Joanna z "M jak miłość" nie daje spokoju Arturowi Rogowskiemu

Wiele wskazuje na to, że płomienny romans Artura i Joanny w serialu "M jak miłość" po prostu wisi w powietrzu. Od samego początku znajomości doświadczony lekarz wyraźnie fascynuje się znacznie młodszą kardiolożką, która znalazła zatrudnienie w jego lipnickiej przychodni. Kobieta niedawno wprowadziła się do swojej kuzynki na prowincji, ponieważ jej dotychczasowe plany życiowe zakończyły się bolesnym niepowodzeniem.

Młoda i niezwykle wrażliwa pani doktor rozpaczliwie poszukuje uczucia, a jej wybór padł właśnie na starszego, żonatego przełożonego, który wydaje się wręcz wymarzonym oparciem. Joanna zdaje się zupełnie ignorować fakt, że jej obiekt westchnień tworzy z Marysią zgrane małżeństwo, a ewentualny romans zniszczyłby spokój rodziny zmagającej się obecnie z poważnymi problemami. Prawowita małżonka przechodzi trudny epizod depresyjny i teraz jak nigdy dotąd potrzebuje pełnego wsparcia swojego męża.

Wprawdzie w 1921. epizodzie "M jak miłość" lekarka zapewni swojego szefa o braku romantycznego zainteresowania i zrzuci winę na rzekome nieporozumienia oraz jego wyjątkową opiekuńczość, ale to wcale nie ostudzi zapału mężczyzny. Rogowski nadal będzie fantazjował o zakazanej relacji z podwładną, ryzykując tym samym całkowity rozpad swojego związku. Dobrzańska szybko dostrzeże ogromne zainteresowanie ze strony Artura, dlatego wbrew wcześniejszym deklaracjom nie zamierza rezygnować z dalszych prób uwodzenia żonatego kolegi po fachu.

Aktorka Dominika Sakowicz zdradziła w programie "Kulisy serialu M jak miłość", że relacja obojga medyków zacznie się systematycznie zacieśniać w kolejnych tygodniach.

Choroba Joanny w "M jak miłość". Artur Rogowski ruszy na pomoc

Kwietniowe epizody polskiej telenoweli ukażą dalszy rozwój tej niebezpiecznej zażyłości, co zbiegnie się w czasie z nagłym i dość poważnym pogorszeniem stanu zdrowia młodej kardiolożki. Kobieta będzie wymagała natychmiastowej interwencji medycznej, co skłoni męża Marysi do zaangażowania się w leczenie oraz prywatną opiekę nad podwładną. Niedyspozycja fizyczna Joanny zadziała na Artura niczym magnes, przyciągając go do niej jeszcze mocniej. Gorączkująca kardiolożka wykorzysta bardzo złe samopoczucie, aby podstępem ściągnąć przełożonego do swojego mieszkania i wypowiedzieć do niego bardzo wymowne słowa.

„- Jest mi tak bezpiecznie dzięki tobie...”

To właśnie usłyszy Artur od osłabionej gorączką pacjentki po tym, jak przyjedzie do jej mieszkania na pilne wezwanie. Nawet po powrocie do własnej żony, Rogowski nie zdoła wyrzucić z głowy obrazu cierpiącej współpracowniczki. Mężczyzna zdecyduje się na ogromne ryzyko, dzwoniąc do podwładnej tylko po to, aby sprawdzić skuteczność działania podłączonej wcześniej kroplówki.

„- Chyba naprawę masz ręce, które leczą...”

W ten sposób chora kobieta skwituje medyczne umiejętności oraz ogromne zaangażowanie swojego bezpośredniego przełożonego z przychodni.

Czy Artur zdradzi Marysię? Widzowie "M jak miłość" poznają prawdę

Wiosenne odsłony telenoweli przyniosą ogromne napięcie, bowiem potencjalny skok w bok staje się coraz bardziej realny. Natarczywa lekarka odrzuci skrupuły, bezceremonialnie uwodząc zajętego szefa. Jej działania zostaną na moment zahamowane przez interwencję Agnes (Amanda Mincewicz), która spróbuje ochronić własnego ojca. Twórcy serialu nie zdradzają na razie oficjalnie, czy Artur ulegnie wdziękom podwładnej i ostatecznie oszuka żonę. Pozostaje jedynie liczyć na rychłe otrzeźwienie głównego bohatera, ponieważ bezduszna zdrada z całą pewnością zrujnowałaby jego dotychczasowe małżeństwo.